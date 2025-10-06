Suscribirse

Yeferson Cossio jugó a la tabla ouija en Armero y video desató terror: “Se me inflaba el pecho”

El creador de contenido recibió varias alertas de parte de sus seguidores.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 3:41 p. m.
Yeferson Cossio causó terror con un video publicado desde el municipio de Armero.
Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido colombianos con mayor alcance en Colombia se encaminó junto al amante de lo paranormal Dani Tres Palacios para llegar a Armero, espacio considerado tierra santa tras haber presenciado la muerte más de 23.000 personas el 13 de noviembre de 1985.

Una fuerte avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz sepultó al territorio entero y destruyó todo a su paso, cambiando la vida de las familias que hacían parte de este municipio del Tolima.

Esta tragedia ha sido considerada por muchos como una de las peores catástrofes naturales del país, convirtiéndose a su vez, en un símbolo de la importancia de la prevención y gestión de riesgos y emergencias volcánicas.

Tras casi 40 años de lo sucedido, día a día algunas personas llegan al lugar con la intención de realizar todo tipo de investigaciones, especialmente, las relacionadas con lo paranormal, enfocadas en almas en pena o apariciones fantasmales que muchos afirman, se presentan dentro de los caminos boscosos y las ruinas.

En medio de uno de los videos más recientes del creador de contenido paisa, se observa como su equipo de trabajo llega a lugar con una gran cantidad de cámaras y micrófonos, buscando captar imágenes y sonidos que prueben presencias sobrenaturales.

Un detalle que llamó la atención de los curiosos y amantes de este tipo de contenido fue el momento en el que Yeferson Cossio saca una tabla ouija y la ubica frente a las cámaras.

“¿Están molestos de que estemos aquí? ¿Estamos haciendo algo malo?“, son algunas de las preguntas que hace.

Aunque no parece haber ningún tipo de movimiento, el influenciador permanece en silencio durante algunos segundos y afirma haber sentido una sensación extraña mientras sostenía el puntero o lente que señala las letras en el tablero.

“Sentía que se me inflaba el pecho”, confesó.

“Aquí, en teoría, vinimos a buscar lo que no se nos ha perdido, estamos haciendo un mal, todos lo sabemos, pero con mucho respeto, queremos que nos asusten (...) ¿Creen que lo que le pasó a su pueblo fue injusto y debió pasar en otro lado en vez aquí“, dijo.

En respuesta al contenido, una gran cantidad de personas se mostraron preocupadas y en desacuerdo. Adicionalmente, lo alertaron del peligro que pueden traer este tipo de prácticas.

“No, hermano, te admiro mucho, pero a las almas hay que dejarlas en paz”; “A lo desconocido no le importa quién eres, ni quien te sigue, no entiende temas de fama y fortuna, no reconoce poder, ni riqueza y cuando lo llamas, responde. Mucho cuidado”; “Hace pocos meses estuve visitando Armero y si me pasaron cosas paranormales” y “Está tocando fondo, va a llegar el momento en el que no pueda dormir tranquilo”, escribieron sus fans.

