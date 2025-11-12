Suscribirse

Gente

Yeferson Cossio habló de “límites” y no se guardó nada por polémica de viaje de ‘influencers’ a Israel: “No hay plata que valga”

El creador paisa recibió halagos por parte de los internautas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

12 de noviembre de 2025, 8:44 p. m.
Yeferson Cossio habló por el viaje de influencers de Israel.
Yeferson Cossio habló del viaje de influencers colombianos a Israel. | Foto: Montaje SEMANA | 1. Instagram: @yefersoncossio 2. Instagram: @johannafadul

En los últimos días, una fuerte polémica se tomó las redes sociales, luego de que se conociera el viaje a Israel que varios influencers y personajes del entretenimiento colombiano tuvieron hace pocos días.

Entre los asistentes estuvieron Daniela Vidal, Kika Nieto, Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, Mauro Mejía, María Clara Rodríguez, Pedro José Pallares, entre otros.

El recorrido, según confirmó la influencer Kika Nieto, fue patrocinado en su totalidad por la embajada israelí, bajo un acuerdo de canje publicitario.

Sin embargo, la noticia desató una ola de críticas, pues muchas personas en redes consideraron inapropiado promover el turismo en un país señalado de cometer actos de violencia en el conflicto con Palestina.

Diversos internautas manifestaron que, como figuras públicas, los influenciadores deberían actuar con mayor responsabilidad social y empatía hacia las víctimas de esta guerra que ha cobrado la vida de tantas personas, en especial niños en la franja de Gaza.

Yeferson Cossio se pronunció por polémica del viaje de ‘influencers’ a Israel

En medio del debate, el famoso creador de contenido paisa Yeferson Cossio ofreció su punto de vista en una entrevista con la emisora La Kalle, donde compartió lo que él cree de lo que sucedió, pese a no tener mucho contexto de la situación.

En primer lugar, Cossio dejó claro que para todo en la vida hay límites, sobre todo si se trata de darle renombre a una situación que está ligada con la violencia.

“Yo creo que hay límites y lo digo yo que he sido la cagada hecha persona, ¿lo que están haciendo es incentivando el turismo en Israel?“, afirmó y preguntó para así obtener más contexto de lo que había pasado.

Luego fue enfático en mencionar que lo que se haga, sabiendo que va a afectar la vida de alguien o teniendo conocimiento de que ha dañado a muchos, no vale la pena ni el dinero, por más cantidad que sea.

“Hubo una vez que tuve el error de promocionar a alguien que hizo una cagada, pero ya donde le afecte la vida y la integridad a otra persona, creo que no hay plata que valga, no veo en ningún escenario donde le diga a la gente que ‘Hey, vayan a Israel, vayan a Ucrania”, añadió.

Las palabras de Cossio causaron una reacción inmediata de los internautas, donde muchos le dieron la razón y le agradecieron por tener empatía.

“Si este man dice que hay límites, imagínense”; “hasta un ateo tiene más respeto y empatía”; “nunca pensé estar de acuerdo con Yeferson Cossio”; “imagínense que Cossio está diciendo que hay límites. Está grave el asunto”; “hasta Cossio tiene un poco de conciencia”; “si ese man dice que se pasaron, es que se pasaron jaja, porque si alguien ha hecho cosas funables es él”, fueron algunos de los comentarios.

