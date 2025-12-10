Madre de Yeferson Cossio sufrió grave accidente; el ‘influencer’ mostró imágenes de lo sucedido: “Habría podido estar en el entierro”

Yeferson Cossio se consolidó como uno de los influenciadores más controvertidos y reconocidos de Colombia, gracias a sus ocurrencias y proyectos extravagantes que suelen captar la atención de millones. Aunque acostumbra mantener cierta reserva sobre su vida personal, en varias ocasiones ha dejado ver su lado más humano, al compartir experiencias y emociones relacionadas con etapas difíciles que ha enfrentado.

Sin embargo, recientemente, el creador de contenido dejó sin palabras a sus seguidores de redes sociales, luego de dar declaraciones sobre una angustiante situación que vivió con su familia.

Reveló que su madre, a quien regaló la casa de sus sueños, sufrió un grave accidente, dejándolos sin palabras cuando se enteraron de la noticia. El paisa compartió el relato, aseguró que vivió uno de los momentos más angustiantes de los últimos años.

De acuerdo con lo que mencionó, estuvo en Bogotá disfrutando de eventos y compromisos personales, sin imaginarse lo que sucedería en Medellín. El influencer estaba pasando un buen rato con sus allegados, cuando recibió una alerta relacionada con su progenitora.

En lo que mencionó, las llamadas y mensajes no eran respondidos por ella, entrando en un estado de alerta constante. Su hermana menor y un conocido tomaron rumbo a la ubicación que mostraba el teléfono de su mamá, esperando saber qué había pasado.

“Fue en el aniversario de muerte de mi papá. Mi papá se había muerto el mismo día, siete años atrás, y mi mamá tiene exactamente la misma edad que tenía mi papá cuando se murió: 46 años. Ustedes se alcanzan a imaginar la película que teníamos”, dijo.

No obstante, Cossio afirmó que le entró una llamada del número de su progenitora, escuchando la voz de un hombre desconocido. Al hablar, era una agente que estaba buscándolo para informarle que su madre había tenido un grave accidente, volcándose su auto.

“Cuando me va llamando mi mamá, no era mi mamá… A mí se me vino el mundo encima (…) Me dijo: ‘Su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito‘, le pregunté: ¿Cómo está ella?, a lo que me responde: ‘Muy alterada, el accidente fue muy grave, se volcó el carro, pero a ella no le pasó nada’… ahí me volvió el alma al cuerpo (…) La cosa es que mi mamá iba con el marido y les dio un microsueño”, relató en el post.

Yeferson Cossio | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

De igual manera, se mostró asombrado con el milagro que significó esto, ya que su mamá no sufrió ningún daño, según exámenes que le realizaron, y se logró estabilizar, a pesar de estar en shock.