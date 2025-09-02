Yeferson Cossio se derrumbó al regresar a la casa donde vivió su fallecido padre: “Me mata por dentro”

Yeferson Cossio se ubicó como uno de los creadores de contenido más polémicos y famosos de las redes sociales en Colombia, precisamente por sus ideas, proyectos y lujos. Pese a que ha sido cortante con respecto as su vida privada, en ocasiones ha abierto su corazón y ha expuesto el sentir por momentos duros que atravesó.

Recientemente, el paisa llamó la atención de los curiosos con un inesperado video que publicó, el cual estaba enfocado en su regreso a la casa que habitó su papá. El influencer visitó el lugar, quebrándose ante cámaras por este espacio que ocupó su fallecido progenitor.

Las imágenes plasmaron cómo fue la llegada de Yeferson Cossio en compañía de su novia, Carolina Gómez, quien intentó consolarlo por el instante emocional que lo golpeaba. Al bajar las escaleras del lugar, se escuchó cuando únicamente decía: “Mi papá”, agachándose y rompiendo en llanto.

El creador de contenido, que le dio regalo a su hermana, fue claro en que le costaba ir a esta casa, pues no había asimilado lo ocurrido con la vida de su padre. Aunque evita derrumbarse, termina llorando en el patio y asegura que es una situación que lo afecta demasiado.

A pesar de que no habló mucho mientras estaba en la vivienda, sí fue claro en que hubiera deseado tenerlo por más tiempo, ya que no lo pudo hacer sentir orgulloso.

“Se me fue antes de hacerlo sentir orgulloso y lo que me mata por dentro es eso”, dijo.

Luego, tras unos minutos, Yeferson Cossio indicó que este proceso fue complejo, ya que sabía que no había manejado bien el tema de la pérdida. Allí brindó una reflexión sobre las personas amadas, esperando que se valoren en vida.

“Desde que papá murió había evitado ir a esa casa, porque sabía que iba a sentir lo de ayer. Ya hoy estoy mejor, porque saqué algo que en serio tenía por dentro. También estoy mucho más tranquilo. Valoren a sus familiares, uno no sabe cuando ya no van a estar más”, afirmó.

Vale destacar que, años atrás, Yeferson Cossio habló en Los 40 sobre la pérdida de su progenitor, detallando qué fue lo que pasó.