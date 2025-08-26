Yeferson Cossio se pronunció sobre delicado tema legal; aclaró asunto que involucró a la Fiscalía y sus propiedades

Yeferson Cossio logró captar la atención en redes sociales gracias a ocurrencias poco convencionales y propuestas fuera de lo habitual, con las que buscaba impactar a su audiencia. Con el tiempo, el creador de contenido antioqueño generó polémica y despertó tanto elogios como críticas entre sus seguidores.

Sin embargo, recientemente, el influencer fue protagonista de una serie de publicaciones en redes sociales, donde se hablaba de un tema legal en el que estaba involucrado, relacionado con la Fiscalía, según un usuario.

De acuerdo con lo mencionado, Santiago Alvarán realizó una publicación en la que afirmó que las autoridades habrían aplicado extinción de dominio a la vivienda que habitó el paisa durante unos años. La publicación hecha en X, agregó fotografías del lugar desocupado, por lo que muchos confiaron en la inforemación.

“Urgente: la Fiscalía General de la Nación habría aplicado extinción de dominio a la casa del influenciador Yeferson Cossio en Medellín. Al creador le habría tocado mudarse de residencia”, se leyó.

Pese a la ola de comentarios que se desató, Yeferson Cossio no se quedó callado y se pronunció a través de una transmisión en plataformas digitales, en la que desmintió la información. El creador de contenido, en compañía de su abogado, explicó qué había detrás lo que se dijo, pues la vivienda era administrada por la SAE y solo la habitaba bajo un contrato de arrendamiento.

En Kick, el paisa afirmó que vivió en la casa durante cuatro años, pagando un arriendo mensual de 30 millones de pesos y no tenía idea alguna de que todo estaba bajo la SAE. Aunque quiso comprar la lujosa propiedad, se alejó de esta idea por líos con uno de sus vecinos, a quien le caería mal.

La Fiscalía, por su parte, aseguró que la Dirección de Extinción de Dominio no tiene registros de nada relacionado con esto, por lo que las afirmaciones no tendrían un respaldo legal.