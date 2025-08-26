Suscribirse

Gente

Yeferson Cossio se pronunció sobre delicado tema legal; aclaró asunto que involucró a la Fiscalía y sus propiedades

El creador de contenido fue contundente sobre un asunto y le puso punto final a las especulaciones.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 4:16 p. m.
El 'influencer' sorprendió con una nariz de oro de su mascota.
El 'influencer' habló sobre el tema que lo involucró. | Foto: Foto tomada de Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio logró captar la atención en redes sociales gracias a ocurrencias poco convencionales y propuestas fuera de lo habitual, con las que buscaba impactar a su audiencia. Con el tiempo, el creador de contenido antioqueño generó polémica y despertó tanto elogios como críticas entre sus seguidores.

Sin embargo, recientemente, el influencer fue protagonista de una serie de publicaciones en redes sociales, donde se hablaba de un tema legal en el que estaba involucrado, relacionado con la Fiscalía, según un usuario.

De acuerdo con lo mencionado, Santiago Alvarán realizó una publicación en la que afirmó que las autoridades habrían aplicado extinción de dominio a la vivienda que habitó el paisa durante unos años. La publicación hecha en X, agregó fotografías del lugar desocupado, por lo que muchos confiaron en la inforemación.

Contexto: Yeferson Cossio no se quedó callado por los atentados en Cali y Amalfi; dio amargo mensaje: “Esto es demasiado grave y triste”

“Urgente: la Fiscalía General de la Nación habría aplicado extinción de dominio a la casa del influenciador Yeferson Cossio en Medellín. Al creador le habría tocado mudarse de residencia”, se leyó.

Pese a la ola de comentarios que se desató, Yeferson Cossio no se quedó callado y se pronunció a través de una transmisión en plataformas digitales, en la que desmintió la información. El creador de contenido, en compañía de su abogado, explicó qué había detrás lo que se dijo, pues la vivienda era administrada por la SAE y solo la habitaba bajo un contrato de arrendamiento.

En Kick, el paisa afirmó que vivió en la casa durante cuatro años, pagando un arriendo mensual de 30 millones de pesos y no tenía idea alguna de que todo estaba bajo la SAE. Aunque quiso comprar la lujosa propiedad, se alejó de esta idea por líos con uno de sus vecinos, a quien le caería mal.

La Fiscalía, por su parte, aseguró que la Dirección de Extinción de Dominio no tiene registros de nada relacionado con esto, por lo que las afirmaciones no tendrían un respaldo legal.

En cuanto al actuar del hombre, Yeferson Cossio indicó que no se quedaría con los brazos cruzados y demandaría a Santiago Alvarán por injuria y calumnia, ya que no tiene ningún proceso con las autoridades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gobierno Petro duplicó esquemas de seguridad a candidatos presidenciales tras crimen de Miguel Uribe Turbay

2. Expareja de Verónica Echegui vive devastador momento por muerte de la actriz: “No se ha separado del féretro”

3. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

4. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

5. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Yéferson CossioFiscalía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.