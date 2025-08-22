Yeferson Cossio no se quedó callado por los atentados en Cali y Amalfi; dio amargo mensaje: “Esto es demasiado grave y triste”

El país viene atravesando una nueva ola de violencia que se incrementó desde el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, quien en ese momento era senador y precandidato presidencial.

Desde que esto sucedió, cientos de personas dejaron ver que Colombia está volviendo a vivir esa violencia de la que tanto costó salir y que cobró innumerables vidas.

En los últimos días se han dado dos hechos que tienen conmocionados al país entero, lo sucedido en Amalfi, Antioquia con el helicóptero que fue derribado con un dron y en Cali, debido al atentado con explosivos contra una base militar.

Ataque terrorista en Cali, Valle del Cauca. | Foto: Alcaldía de Cali

Yeferson Cossio se pronunció por la violencia que se desató en Colombia

Esta situación llevó a que influencers como el reconocido Yeferson Cossio, hablara al respecto y dejara un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Apenas estoy viendo noticias, no puedo creer lo que pasó. Yo por lo general trato de no opinar sobre nada, pero esto ya se pasó de la raya”, dijo el creador de contenido en primera instancia.

Yeferson se encargó de mencionar que el país no puede volver a esa violencia que marcó por tantos años la historia patria: “Colombia, no podemos volver a ser lo de antes”, escribió.

Yeferson Cossio @yefersoncossio | Foto: Instagram @yefersoncossio

Además, se encargó de dejar ver que Colombia es un país reconocido en la actualidad por muchas cosas positivas y eso no puede cambiar.

“Ya el mundo nos reconoce es por nuestros artistas, nuestra comida, nuestros paisajes, nuestro café, nuestras mujeres hermosas, nuestra amabilidad, no por las manchas de sangre que dejó la violencia en el pasado. Incluso, no solo somos uno de los países más hermosos sino que también se supone que ahora somos uno de los países más felices del mundo”, añadió.

De igual forma, Cossio habló de la tranquilidad y de cómo se está dañando el hecho de vivir en paz en este país. “Ya se supone que podíamos vivir en paz, estar tranquilitos en la calle. No nos podemos permitir ser lo que éramos antes, esos tiempos quedaron atrás”, agregó en su mensaje.

Yeferson Cossio se pronunció por recientes atentados en Colombia. | Foto: Instagram: @yefersoncossio

Mostrando su dolor, Yeferson envió un mensaje a los altos mandos en la nación dejando ver que deben controlar esta situación, antes de que se salga más de control.

“Los que dirigen a este país tienen que hacer algo, esto es demasiado grave y triste. Mis condolencias con los familiares de las víctimas, y les deseo pronta recuperación a los heridos. Yef”