Yeferson Cossio no se quedó callado por los atentados en Cali y Amalfi; dio amargo mensaje: “Esto es demasiado grave y triste”

El influencer no guardó su opinión y aclaró que no quiere incitar al odio.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 5:30 p. m.
El influencer volvió a hablar de los momentos difíciles que tuvo que vivir junto a su hermana.
El influencer habló de la nueva ola de violencia que se vive en Colombia. | Foto: Instagram: Yeferson Cossio

El país viene atravesando una nueva ola de violencia que se incrementó desde el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, quien en ese momento era senador y precandidato presidencial.

Desde que esto sucedió, cientos de personas dejaron ver que Colombia está volviendo a vivir esa violencia de la que tanto costó salir y que cobró innumerables vidas.

Contexto: Yeferson Cossio le dio lujoso regalo a su hermana al confesar que está embarazada; sobrepasa los 100 millones de pesos

En los últimos días se han dado dos hechos que tienen conmocionados al país entero, lo sucedido en Amalfi, Antioquia con el helicóptero que fue derribado con un dron y en Cali, debido al atentado con explosivos contra una base militar.

Ataque terrorista en Cali, Valle del Cauca. Con cilindros
Ataque terrorista en Cali, Valle del Cauca. | Foto: Alcaldía de Cali

Yeferson Cossio se pronunció por la violencia que se desató en Colombia

Esta situación llevó a que influencers como el reconocido Yeferson Cossio, hablara al respecto y dejara un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Apenas estoy viendo noticias, no puedo creer lo que pasó. Yo por lo general trato de no opinar sobre nada, pero esto ya se pasó de la raya”, dijo el creador de contenido en primera instancia.

Yeferson se encargó de mencionar que el país no puede volver a esa violencia que marcó por tantos años la historia patria: “Colombia, no podemos volver a ser lo de antes”, escribió.

Yeferson Cossio @yefersoncossio
Yeferson Cossio @yefersoncossio | Foto: Instagram @yefersoncossio

Además, se encargó de dejar ver que Colombia es un país reconocido en la actualidad por muchas cosas positivas y eso no puede cambiar.

“Ya el mundo nos reconoce es por nuestros artistas, nuestra comida, nuestros paisajes, nuestro café, nuestras mujeres hermosas, nuestra amabilidad, no por las manchas de sangre que dejó la violencia en el pasado. Incluso, no solo somos uno de los países más hermosos sino que también se supone que ahora somos uno de los países más felices del mundo”, añadió.

Contexto: ⁠⁠Yeferson Cossio expuso millonario robo que le hicieron; prometió dar detalles: “No voy a descansar hasta que toda Colombia sepa”

De igual forma, Cossio habló de la tranquilidad y de cómo se está dañando el hecho de vivir en paz en este país. “Ya se supone que podíamos vivir en paz, estar tranquilitos en la calle. No nos podemos permitir ser lo que éramos antes, esos tiempos quedaron atrás”, agregó en su mensaje.

Yeferson Cossio se pronunció por recientes atentados en Colombia.
Yeferson Cossio se pronunció por recientes atentados en Colombia. | Foto: Instagram: @yefersoncossio

Mostrando su dolor, Yeferson envió un mensaje a los altos mandos en la nación dejando ver que deben controlar esta situación, antes de que se salga más de control.

“Los que dirigen a este país tienen que hacer algo, esto es demasiado grave y triste. Mis condolencias con los familiares de las víctimas, y les deseo pronta recuperación a los heridos. Yef”

Por último, Yeferson manifestó que su intención no es incitar a la gente al odio, pero si dejar clara su opinión al respecto: “Me voy a ahorrar todo lo que quiero decir, no voy a fomentar al odio con mis declaraciones, pero sé que todos opinamos lo mismo al respecto al manejo que se le está dando al país”, concluyó.

