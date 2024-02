Yeferson Cossio contó en plena entrevista que pasó en realidad con su papá: “Nunca se despertó”

“Mi papá siempre se mató por darnos todo a mi hermana y a mí. Mi mamá también, pero en este caso mi papá dedicó su vida para nosotros. Que me haya empezado a ir bien cuando él ya estuviese muerto, ha sido duro”, expresó inicialmente.

Luego, añadió; “No haberle podido dar un carro o una casa. A él le gustaba mucho beber, y me hubiera gustado poderle decir: ‘pa, vamos a pegarnos esta en el país que usted quiera o enloquecernos, porque el chofer y el escolta nos cuidan’. Eso sería [hasta el momento] los más frustrante”.

Taguado, de igual manera, continuó la entrevista y le preguntó respetuosamente al influenciador colombiano de qué murió su padre, a lo que este no tuvo ningún problema en responderle y confesó que no sabía el motivo exacto de su deceso.

“No sabemos, él se acostó borracho y no se despertó, tenía muerte cerebral. Tan pronto pasó lo llevamos al hospital, pasaron tres días y no se despertó. Entonces había dos opciones: la primera era hacerle autopsia, necropsia y todo eso para saber de qué se murió; o la segunda, por el tipo de muerte, todos sus órganos se podían donar. Obviamente todo se donó”, concluyó.