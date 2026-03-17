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Yeferson Cossio está de luto: destapó muerte de importante miembro de su familia y reveló la causa

El creador de contenido se mostró afectado por lo ocurrido.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de marzo de 2026, 8:58 p. m.
Yeferson Cossio se sinceró con sus seguidores y expresó su sentir
Yeferson Cossio se sinceró con sus seguidores y expresó su sentir Foto: Instagram: Yeferson Cossio

Por medio de sus redes sociales, el creador de contenido Yeferson Cossio abrió su corazón y se mostró profundamente afectado por el fallecimiento de Akira, una de las mascotas que lo acompañó durante los últimos años.

“Mi perrita Akira, mi niña, mi hija, se murió. Yo les estoy contando esto porque las personas que me siguen, en su mayoría, no solo se enamoraron de mí, de mi contenido, de las cosas que yo hago, sino principalmente de mis perritos”, dijo con una notable tristeza.

Yeferson Cossio
Yeferson Cossio es de los más famosos en redes sociales en Colombia. Foto: Instagram: @yefersoncossio

Durante más de una década, la perrita hizo parte de su familia e incluso padeció una fuerte enfermedad que afectó su organismo y la obligó a permanecer varios meses bajo supervisión veterinaria.

“Me dio los mejores 13 años de mi vida. Hace como 5 años cuando tuvo cáncer, y pues lo sobrevivió y cuando la llevamos a conocer el mar (...) Es muy curioso porque hace exactamente 17 días yo le estaba celebrando el cumpleaños número 13, y yo me puse a llorar porque yo sabía que iba a ser el último año”, comentó el creador de contenido.

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¿De qué murió la mascota de Yeferson Cossio?

En el mismo video, el influenciador reveló las causas de la muerte de Akira y se mostró afectado por lo ocurrido.

“Resulta que tenía cáncer hace mucho tiempo, sino que no había forma de saber; ella era muy fuerte y nunca hubo señales de dolor ni nada, y anoche se puso malita, se llevó al veterinario”, manifestó.

Cossio indicó que el cáncer hizo metástasis en el estómago, lo que terminó con su vida y generó una profunda tristeza entre sus allegados.

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“Yo no sé qué voy a hacer. Cuando me dijeron, yo quedé como en shock; de hecho, yo creo que aún estoy en shock porque yo sé que estoy muy triste, pero no soy capaz de sentir nada. Es como que tengo muchas ganas de llorar, pero no soy capaz, estoy como anestesiado, no sé explicar”, dijo.

Finalmente, agradeció a las personas que se han preocupado y manifestó el gran amor que siempre le tendrá a Akira: “Muchas gracias a todas las personas que llamaron a Akira”.