“Yo la confronté”: Yeferson Cossio revela que fue víctima de “brujería” por parte de una expareja

Yeferson Cossio, el influencer antioqueño, ha vuelto a ser el centro de atención en Colombia, pero esta vez no por sus extravagantes compras ni sus videos de retos extremos. En sus redes sociales, Cossio compartió una historia que ha sorprendido a sus millones de seguidores: descubrió que una exnovia habría usado “brujería” para intentar controlar su vida y su relación.

El hallazgo del “insólito accesorio”

La historia ocurre cuando el creador de contenido encuentra un objeto extraño escondido en un rincón privado de su habitación. Cossio describe el objeto como un accesorio o amuleto que no encaja con la decoración ni con sus pertenencias, lo que de inmediato lo puso en alerta.

Decidido a no ignorarlo, Yeferson adoptó una postura confrontativa y abordó a su pareja en ese momento para preguntarle sobre el origen y el propósito del objeto. Para su sorpresa, la mujer admitió que el objeto estaba destinado a realizar un “trabajo” esotérico.

La confrontación y las sensaciones extrañas

Uno de los aspectos que más ha cautivado a su audiencia es la reacción de Cossio ante la confesión. Él mismo declaró: “Yo la confronté a ella”, enfatizando que no permitió que la situación se desarrollara en secreto. Mientras el amuleto permaneció oculto, el influenciador experimentó sensaciones inusuales, como una pesadez energética y situaciones inexplicables en su vida diaria. Estas experiencias cobraron sentido para él una vez que salió a la luz la verdad.

Cossio, conocido por sus polémicas y su vida extravagante, confesó que estas experiencias lo llevaron a reflexionar sobre las energías que las personas pueden depositar en otros, incluso en círculos de supuesta confianza o afecto.

El misterio sobre la identidad

A pesar de que su relato fue detallado, el creador de contenido decidió mantener la caballerosidad y no mencionó el nombre de la expareja involucrada. Esto desató una ola de teorías entre los internautas, quienes comenzaron a especular sobre su historial amoroso y a mencionar nombres conocidos.

Cossio enfatizó que su intención no es atacar a la persona en cuestión, sino compartir una experiencia que le ayudó a comprender la importancia de establecer límites saludables en sus relaciones.