La expectativa por el Mundial 2026 ha trascendido el ámbito deportivo para instalarse en el género de la música popular colombiana. Un grupo de los más destacados exponentes de la música regional colombiana, liderado por figuras como Luis Alfonso, Jessi Uribe y Paola Jara, se ha unido para dar vida a ‘Te quiero ver campeón’, una producción audiovisual y musical diseñada para acompañar a la tricolor en su camino mundialista.

El proyecto, además de ponerle una banda sonora al fervor deportivo, se ha convertido en una oportunidad más para recordar la reciente pérdida de uno de sus mayores referentes del género, Yeison Jiménez.

Un rodaje con esencia paisa

El video oficial de la canción fue grabado en el barrio Manrique, en la comuna 3 de Medellín. La elección de esta locación no fue al azar: la producción buscó retratar la cotidianidad de los sectores populares de Antioquia. Las imágenes captadas muestran a los artistas integrados con la comunidad, recreando escenas tradicionales como el “sancocho de olla” en la calle, simbolizando la unión y la familiaridad que genera el fútbol en el país.

La estética del videoclip apunta a fortalecer el vínculo entre la identidad nacional y el género popular, que en los últimos años ha consolidado su dominio en las listas de reproducción locales y regionales.

La nómina de lujo y el vacío de Yeison Jiménez

La colaboración reúne a una cantidad sin precedentes de figuras del género. Entre los confirmados se encuentran Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Luisito Muñoz, Alzate, Ciro Quiñonez y Jhonny Rivera.

No obstante, el trasfondo emocional del proyecto está marcado por el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Según declaraciones de sus colegas recogidas por fuentes digitales, el artista caldense era una pieza clave en la concepción original de este himno, el cual habría iniciado su preproducción en diciembre del año pasado.

Tras el duelo, el gremio decidió reactivar la producción como un tributo póstumo. “Que llegue a Yeison Jiménez hasta el cielo”, “Te extrañamos en esta canción” son algunos de los comentarios de los fanáticos que han inundado las redes sociales tras conocerse los adelantos del rodaje.

Contexto deportivo: El camino al 17 de junio

El lanzamiento de ‘Te quiero ver campeón’ se produce en un momento coyuntural. La Selección Colombia ya tiene confirmada su participación en el mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El debut de la ‘Tricolor’ está programado para el 17 de junio en Ciudad de México, donde enfrentará a la selección de Uzbekistán.

La intención de los artistas es que la canción no solo sea un éxito en plataformas de streaming, sino que se consolide como el cántico oficial de la hinchada durante los partidos. La producción integra elementos rítmicos propios del género con letras que evocan el orgullo nacional, buscando una proyección tanto para el público local como para el público colombiano en el exterior.

Un hito para la música popular

Aunque aún no hay una fecha de estreno oficial confirmada, la promoción activa por parte de los intérpretes sugiere que el lanzamiento está cerca. Esta iniciativa representa una apuesta del género popular por ganar terreno en escenarios de visibilidad internacional, como lo es un Mundial de la FIFA, lugar tradicionalmente ocupado por géneros como el pop o el reguetón.