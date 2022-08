Yéferson Cossio le regaló a su mamá de cumpleaños la casa que siempre soñó

Las redes sociales que el influenciador, conocido por excéntrico, Yéferson Cossio, ha utilizado para mostrar parte de su vida, fueron usadas esta vez para mostrar el lujoso regalo de cumpleaños de su madre.

Él y su hermana, Cintia Cossio, decidieron sumar esfuerzos y regalarle una gigantesca casa campestre ubicada en Antioquia, cerca a la empresa donde la mujer trabajaba hace muchos años, antes de convertirse en figuras públicas.

El video inicialmente fue compartido a través de Instagram y rápidamente replicado en otras redes sociales del joven y sus fans.

En las imágenes se observa el momento desde donde sale con sus hermanas, inicialmente a recibir las llaves de la casa y en ella hacen un recorrido, entre los cortos hay uno, donde Cossio muestra incluso una caja fuerte que, al parecer, está en el sitio y al abrirla tiene pacas de billetes de diferentes denominaciones e incluso dólares en cantidad.

En los reels también se observa el momento en el que la mujer recibió su regalo de cumpleaños de parte de sus hijos y acompañada de un grupo de personas, entre lágrimas, agradeció su nueva casa.

En su cuenta oficial de Twitter, el influenciador relató que su madre vivió muy duros momentos en la vida y que incluso vendió dulces en los buses para sacar adelante a sus hijos.

“Un día estás vendiendo dulces en los buses tratando de conseguir dinero para criar a tus hijos. Tus hijos crecen y te compran una mega casa. Nunca haremos suficiente para pagar el sacrificio que mamá hizo por nosotros. Te amamos mamá, feliz cumple”, trinó Cossio.

Esta sería una más de las millonarias compras que hace el influencer, meses atrás mostró también por redes sociales un celular edición especial bañado en oro que había comprado y hace días publico las imágenes de su carro nuevo, un McLaren de más de 1.500 millones de pesos.

Relató en entrevista cómo fue el fallecimiento de su padre

El creador de contenido digital también contó en su entrevista que, debido a sus videos, tiene muchos seguidores y detractores, pero no le importan los comentarios de sus críticos.

Entre las anécdotas que contó Cossio, también estuvo el momento cuando se puso senos, que generó mucha polémica. “No importa lo que tú hagas siempre alguien te va a criticar”, comentó el influenciador, quien afirmó que no le importan esos comentarios, y reiteró que sus críticos nunca han destacado sus buenos actos como el cuidado de animales.

En la charla, Yéferson Cossio también recordó la muerte de su padre, un momento muy complejo en su vida. “Se acostó a dormir y no se levantó. A los dos, tres, días, mi hermana pensó que estaba borracho, y nada. Lo llevamos, lo intentamos hasta lo imposible y no se pudo. Había forma de saber y era con una autopsia, pero debido a la muerte natural de mi papá, todos sus órganos se podían donar, si le hacíamos autopsia no se podía porque tú sabes que los pican toditos. Entonces mi hermana y yo decidimos donar sus órganos”, contó el influenciador.

Cossio también contó varios detalles de su trabajo en las redes sociales y su actitud frente a su estilo para crear videos. “Solo se vive una vez. Hagan lo que se les dé la gana, pero nunca pasen por encima de nadie”, señaló el creador de contenido digital, quien tiene en Instagram cerca de 9.3 millones de seguidores.

En el diálogo con Abello, en el que también estuvieron el humorista Iván Marín y el periodista Yamid Amat Serna, Cossio contó varios detalles de su niñez, cuando no tenía los lujos con los que cuenta ahora, cuando es uno de los influenciadores más exitosos del país.