“Tu valor no se mide en kilos”, la reflexión de Sara Uribe a sus seguidores

La presentadora y modelo Sara Urib, ha estado muy activa en sus redes sociales, por lo que constantemente está compartiendo videos, reflexiones o fotografías, tanto de su vida familiar como de su trabajo.

Sin embargo, la exprotagonista de Nuestra Tele aprovecha el espacio para brindar mensajes motivacionales a sus seguidores, en especial a las mujeres, que muchas veces se sienten ofuscadas por su físico, peso, entre otros motivos.

Por ello, Uribe decidió publicar un video en el que señala que el amor y valor de una mujer no si mide en la “balanza”. Además, en el video la modelo quiso resaltar que el cuerpo no es un territorio de confrontamientos.

“Ser sexy no está en una talla, cada caloría no debería ser un pecado. Tu cuerpo no es un territorio de guerra, ni confrontamientos, date cuenta de que tu valor no se mide en la balanza, tu valor no se mide en kilos, tu valor te lo das tú”, afirmó.

Cabe señalar que recientemente Uribe criticó a algunos influenciadores por no saber llevar cierta información a sus seguidores y resaltó que el contenido que publican puede afectarlos directamente. Por esto, ella intentó marcar una diferencia cultivando el amor propio.

La razón por la que Sara Uribe prefiere esperar que tener un novio pronto

Desde hace ya un tiempo, Uribe se encuentra soltera o, por lo menos, así lo ha hecho saber y demostrado en el mundo digital.

No obstante, los cibernautas siguen cuestionando sobre la ausencia de un compañero para la modelo paisa, por lo que entre sus más recientes apariciones Sara le respondió a un usuario la pregunta “¿Por qué no tiene marido?”.

Ante la pregunta, la también creadora de contenido respondió con otra interrogante: ”¿Necesito uno?”.

Sin embargo, luego de que Sara Uribe interactúa con sus seguidores, es común que aparezcan centenares de reacciones, así que en la misma línea la modelo respondió una petición que dice: “Sara, ya te queremos ver con novio”.

En vista de la anterior solicitud, ella prefirió dar más detalles.

“No saben la cantidad de mensajes que recibo así. Amores, no tengo afán, la verdad. Tremendos petardos que hay por ahí, prefiero esperar que pegarme de cualquier cosita. No tengo necesidad”, escribió Sara Uribe en historias de Instagram, mientras de fondo aparece ella saliendo de la piscina de un hotel y luciendo un sensual bikini.

En adición, del otro lado de la balanza, la antioqueña aprovechó para hablar sobre la salud de su hijo de tres años, Jacobo.

De acuerdo con las declaraciones de la exprotagonista de novela, al menor lo operaron de adenoides y las amígdalas, pero, por suerte, la intervención salió del todo bien. A mediados de julio, Uribe compartió: “El príncipe de mamá está superbién. Lo operaron de amígdalas y adenoides; así que me les pierdo unos días para darle amor y no despegármele ni un segundo. Los amamos”.

Ahora, en las últimas horas, la modelo detalló que “Jaco está muchísimo mejor. Nos han consentido mucho”.

De manera conjunta, la famosa se refirió a procedimientos estéticos que ha tomado, dijo que su cuerpo permanece hidratado y por eso no tiene muchas estrías y, además, confesó que hace unos años, cuando estuvo en etapa de gestación, su embarazó no fue tan complicado.

A continuación, la recopilación de las declaraciones de Sara Uribe de la dinámica de preguntas y respuestas más reciente en su Instagram, donde acumula más de seis millones de seguidores: