La respuesta de la pareja de Fredy Guarín sobre su noviazgo

Pauleth Pastrana, pareja del jugador de fútbol Fredy Guarín, le dio una contundente respuesta a un seguidor que le cuestionó por su relación y por qué no compartía imágenes con él.

La pareja viene saliendo desde hace varios meses, luego de que él terminara su relación con la presentadora y modelo Sara Uribe, con quien tiene un hijo.

La boyacense ha compartido en pocas oportunidades imágenes en compañía del jugador, lo que produjo dudas sobre si continuaban juntos o habrían terminado.

Sin embargo, la joven fue muy clara al explicar a sus seguidores el porqué no comparte imágenes con su pareja.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 180.000 seguidores, no publica imágenes porque precisamente prefiere vivir su amor en privado y no compartirlo.

“El amor se vive, no se comparte. En esta época, una publicación con o sin tu pareja alimenta la polémica y la verdad yo no tengo que exhibir mi relación”, contestó.

Anteriormente, Pastrana habló sobre los escándalos que su pareja ha protagonizado como una aparente riña familiar que vivió hace unos meses pero luego de eso ha sido muy reservada con temas de su relación, aunque todo parece indicar que todo va bien entre ellos dos.

“Cada uno sabe el dolor que carga”: la novia de Fredy Guarín se pronuncia tras el escándalo del futbolista

En abril del 2021 se conoció que el futbolista Fredy Guarín protagonizó un escándalo en Envigado, Antioquia, al parecer en estado de embriaguez, tras una fuerte pelea familiar.

Por tal razón varias celebridades han pronunciado mensajes de solidaridad hacia el volante de Millonarios y uno de ellos fue el que publicó la novia de Guarín, la médica veterinaria Pauleth Pastrana.

“No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió, ni la conoce”, escribió Pastrana en sus historias de Instagram.

Pauleth Pastrana - Foto: Instagram de Pauleth Pastrana @paulethpastrana

Al mensaje de Pastrana se suma al de su expareja, Sara Uribe, quien también por medio de sus redes sociales mandó un sentido aliento ante la situación por la que pasa el mediocampista.

Uribe escribió un mensaje en sus historias de Instagram con una foto del jugador dándole un beso: “Yo me quedo con esta imagen para siempre, porque eres el padre de mi hijo y seguirás siendo el Guaro de la gente. Fuerza, campeón. Renacerás como el fénix. Ahí estuviste para darme apoyo y acá estamos. Para siempre, panas”.

Uribe y Guarín tuvieron una relación cuando el volante actuó en el fútbol chino, luego de que se separara de Andreina Fiallo, su exesposa, con la cual tuvo dos hijos. De igual manera, producto de la relación con Uribe, el futbolista de 34 años tuvo su tercer hijo llamado Jacobo, quien ya tiene 2 años.

Millonarios expresó por medio de un comunicado su apoyo total al jugador. “Estaremos a su lado para que reciba la ayuda profesional que lo pueda sacar de este crítico momento. Es mucho lo que le ha entregado al fútbol colombiano y siempre agradeceremos su amor por Millonarios”.

Por su parte, Faustino ‘El Tino’ Asprilla publicó un video en sus redes sociales mandando un mensaje de apoyo al jugador tras la situación por la que está atravesando.

El exfutbolista y hoy panelista de ESPN pidió “solidaridad” y a “la gente que tengan mucho amor y mucho cariño para Fredy en este momento que está viviendo. Fredy te quiero mucho, un abrazo que Dios te bendiga”.