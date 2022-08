Yeferson Cossio habló de amenazas que recibió y la compañía que requiere de sus escoltas

Yeferson Cossio se convirtió en uno de los influencers colombianos más famosos del momento, debido a la diversidad de contenidos que suele protagonizar en las plataformas digitales. Su paso por los escenarios virtuales lo catapultó a un gran reconocimiento entre los usuarios de redes sociales, quienes suelen interactuar en sus dinámicas y actividades.

En medio de un gran número de polémicas que ha protagonizado el joven paisa, las miradas se posan sobre sus nuevos proyectos, las iniciativas que tiene al ayudar a animales y los regalos que suele brindarle a quienes participan de sus dinámicas con marcas. Pese a los lujos y las adquisiciones que hace, Cossio ha sido claro con respecto a los momentos complejos que vive en su día a día y los cambios que suele hacer en sus metas de vida.

Recientemente, el creador de contenido llamó la atención de los usuarios de redes sociales con la promoción de su nuevo tema musical ‘Exótico’, un trabajo que realizó en compañía de su amigo Zion Hwang. En la visita a algunos medios, el empresario concedió una entrevista con Tropicana, donde se sinceró y habló un poco de la situación que vivió días atrás con uno de sus escoltas.

En el diálogo, el joven comentó que desde el pasado tiene un equipo de seguridad que lo respalda, debido a situaciones incómodas que vive con algunas personas que se topa. Al no tener la capacidad de decir “no” a veces, es mejor prevenir momentos complejos o descontrolados.

“¿Cómo así? ¿Usted carga escoltas?”, preguntó el locutor, a lo que el influencer respondió que sí. Tras interesarse por saber cuántos llevaba con él, Cossio afirmó que tres personas de seguridad lo acompañaban en sus desplazamientos y compromisos personales.

“Ya se imaginarán, no todos lo quieren a uno. Al principio era porque yo no soy capaz de decir que no cuando me piden una foto. Uno generalmente va de afán, pero uno está aquí gracias a la gente, entonces yo puedo llevar todo el afán del mundo, pero digo que sí. Pero muchas veces las personas no se miden, uno está comiendo y casi que le sacan la comida de la boca para la foto”, mencionó el paisa, enfocándose en que al inicio eran personas que lo ayudaban a controlar los acercamientos de los fans en vía pública.

“Muchas veces hay acoso, entonces al principio solo los usaba para no ser yo el malo y negarme. Luego se salió un poquito de control y uno no era suficiente, hasta que finalmente yo iba a ayudar a Rodolfo con su campaña y me llegaron amenazas...al final no me quise unir a esa campaña”, agregó Yeferson, destacando que en ese momento tuvo que aumentar su esquema de seguridad.

Cossio señala que ha recurrido a este servicio por el evidente aumento económico que tuvo con sus empresas y su trabajo en redes sociales, dejando un poco de lado la vida común y corriente que tenía en el pasado.

Escolta del influencer resultó herido por un disparo accidental

El creador de contenido mostró a través de su cuenta oficial de Instagram un hombre tendido en el piso que, al parecer, había sido herido por un arma de fuego. Sin embargo, el influenciador explicó que no fue un tercero el que ejerció el hecho.

Cossio informó a sus seguidores que el hombre en el suelo sí pertenece a su personal de seguridad, pero, que la herida de bala fue un accidente que se presentó cuando el arma de fuego se disparó por sí misma al no tener puesto el seguro.

“Se le disparó. No tenía el seguro puesto. Se hirió en un testículo. Ya hablamos con la empresa de seguridad y está en urgencias. Esperemos que todo salga muy bien”, indicó.

El influencer indicó que prefirió aclarar el hecho con el fin de evitar especulaciones, ya que algunas personas lo estaban grabando en el momento en que se escapó el tiro. Además, dijo que el hecho lo tiene muy afectado, pues es muy cercano a su personal.