La reacción de Westcol tras atrevido baile de Aida Victoria Merlano con otros hombres

Westcol es conocido entre el público nacional e internacional con temas y contenidos que comparte a través de Twitch, donde su nombre fue ganando reconocimiento por el ingenio y humor que le imprimía.

El influencer proveniente de Medellín sumó más de 700.000 seguidores en la plataforma donde suele realizar transmisiones y tener invitados. Recientemente, su nombre ha sonado, ganando aún más reconocimiento por la relación prematura que sostuvo con la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Por su parte, Aida Victoria Merlano es una mujer que lo muestra todo en sus redes sociales y siempre está dando de qué hablar, desde todas las novedades del proceso legal que le adelantan por supuestamente haber ayudado en la fuga de su madre, Aida Merlano, hasta los juguetes sexuales que ella misma ha probado y recomienda de acuerdo con su efectividad y performance; por eso, no es gratis verla ligerita de ropa mientras está de celebración.

Pues bien, recientemente, la influencer sorprendió con un atrevido video donde aparece bailando muy sensual con un hombre, por lo que varios usuarios de redes le han reprochado el comportamiento de la joven, e incluso, el contenido se lo han hecho llegar a Westcol para conocer su opinión al respecto.

En la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, el reconocido streamer respondió a la pregunta de un seguidor: “¿Qué hace Aida bailando con otro? La chim**, pues”. Westcol no se quedó callado y decidió dar su opinión al respecto. “Tengo el DM estallado diciendo que me la van a quitar, que soy un cachón. A ver, el video que subió es una publicidad. Pero tampoco quita que Aida es una persona que baila. Ella había subido otro video bailando, con otra persona, con un ‘morochito’, y también me dijeron un montón de cosas”, señaló.

Aunque en ocasiones el paisa genera polémica por sus declaraciones y la forma en cómo se expresa hacia las mujeres, en esta ocasión hizo saber que poco le interesa ponerle límites a la creadora de contenido, no sin antes resaltar que su relación no es algo formal, a pesar de los rumores que hay de ruptura.

“Esto es un tema debatible, por mi lado, a mí no me molesta que ella baile con otra persona, porque hue**n, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, ella no está en una relación para que yo le ponga límites de algo, no tengo el derecho de eso. Pero soy de los que solo bailan con mi novia, mientras esté en una relación. Por ejemplo, mis amigos, que saben que yo salgo de fiesta, saben que yo me parcho solito, no me pongo a bailar con ninguna mujer; me gusta mantener esa exclusividad de bailar con mi ‘bebé’”, indicó.

Así lucía Aida Victoria Merlano antes de sus cirugías y con menos años encima

Todo esto ha generado un revuelo gigante en las redes sociales con los seguidores de Aida y los demás involucrados, que recibieron otro detalle más para sumarle a la polémica pelea: una foto que nada tiene que ver con el pleito, pero sí con el cambio que ha tenido Aida desde que era más pequeña hasta hoy, donde se evidencia que los retoques estéticos sí se han dado y gracias a eso Merlano es una de las mujeres más sexys de Colombia.

La cuenta de Instagram Chismes ha publicado un #tbt donde muestra un comparativo de la barranquillera con dos fotos, una de cuando era muy pequeña, tenía ‘brackets’ y aún no se había realizado ninguna cirugía estética, y otra de la actualidad, donde se ve tan sexy y desafiante como se muestra en su cuenta oficial de la misma red social.

De inmediato, los usuarios de Instagram que siguen la cuenta que publicó las fotos empezaron a tomar partido del asunto, dividiéndose entre los que sí ven el cambio drástico y se atreven a juzgar a la barranquillera, y los que no le ven ningún sentido en mostrar dicha imagen, sabiendo que todos los seres humanos cambian desde la adolescencia hasta la adultez. Aun así, el debate sigue y Aida Victoria está más vigente que nunca.