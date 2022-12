Video | El espectacular look que lucirá Laura Tobón para esta Navidad

La Navidad ya está aquí y los famosos han comenzado a mostrar cuáles serán sus outfits para la Nochebuena. Una de las primeras en hacerlo fue la presentadora Laura Tobón, quien compartió un video en su cuenta de Instagram posando junto a Álvaro Rodríguez, su esposo, y Lucca, su pequeño hijo.

“GRWM! Edición Navidad / Christmas edition ! Nuestra primera Navidad juntos y no podemos estar más felices”, escribió Laura Tobón en la descripción del post. Además, les preguntó a sus más de 3,8 millones de seguidores cómo celebrarán esta fecha.

Antes de enseñar su look final, la presentadora fue mostrando algunas de las prendas y accesorios que iban usar, comenzando por un saquito rojo para Lucca, un saco para Álvaro y rematando con el elegante vestido que modeló al terminar el video.

Las escena final no podría ser mejor. Tanto Álvaro como Laura posaban listos, con sus respectivos atuendos, y abrazando a Lucca, quien vivirá su primera Navidad en familia. Como era de esperarse, la comunidad de seguidores en redes sociales de la presentadora no tardaron en reaccionar.

Hasta el momento, el reel publicado por Laura Tobón acumula más de 14.000 ‘me gusta’ y ha recibido numerosos comentarios de usuarios destacando su outfit y felicitándolos por la familia que han construido.

“Los amooo mucho mis monitos!!!!”; “Feliz Navidad, familia hermosa. Por primera vez con ese gordo divino que me muero por alzar”; Feliz navidad para ti y tu familia. Quisiera que me comentaras como recuperaste la figura después de la llegada de tu bebé, llevo 17 días post parto y quedé con unos kilos de más. Gracias”; “Como siempre Lucca está hermoso”; “Por qué son tan bonitos??? Besos a Lucca”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Laura Tobón mostró particular propuesta para dar regalos de Navidad sin endeudarse

Laura Tobón se ubicó como una de las presentadoras más seguidas de la televisión nacional, debido a la extensa trayectoria que construyó en los medios. Aunque ha estado ausente de las pantallas y los formatos de entretenimiento durante un tiempo debido al nacimiento de su primer hijo, Lucca Rodríguez, la también modelo no pierde la oportunidad de interactuar con sus seguidores y fanáticos, quienes están al tanto de los detalles de su vida.

En medio de la época de fin de año, la creadora de contenido despertó reacciones entre algunos de los curiosos de redes sociales, luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. La colombiana abrió la puerta para tocar distintos temas, entre los que destacaron las celebraciones de Navidad y los regalos para este día especial.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en una de las historias del perfil, Laura Tobón recibió una interrogante relacionada con los detalles que se daban en Nochebuena, enfatizando en qué opinaba de endeudarse para sorprender o complacer a los otros.

“¿Qué opinas sobre endeudarse en Navidad para complacer a los demás con regalos?”, se leyó en la casilla de preguntas.

La presentadora no dudó en responder y compartir una particular propuesta que implementó con su grupo de amiga, llevando una dinámica emotiva y significativa. Laura Tobón afirmó que no creía que fuera bueno endeudarse, pero había alternativas como ‘el regalo reciclado’, donde le entregaría a una de sus amigas un “tesoro” de sus pertenencias para que siempre lo disfrutara.

“Hmmmm creo que endeudarse no es la mejor manera de lograr un regalo especial! Por ejemplo, este año, con mis amigas, hicimos ‘regalo reciclado’. Un tesoro de cada una, se lo pasamos a la otra!”, afirmó en un post.

“Fue muy especial y diferente! Regalo reciclado”, agregó.