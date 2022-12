“Me siento mal”: el percance de salud que padeció Carolina Soto, de ‘Día a Día’

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Actualmente, Soto trabaja en el programa matutino del canal Caracol, Día a Día, motivo por el que es reconocida y querida por miles de colombianos; esto sumado a su simpatía y a la forma en la que se comunica con sus seguidores por medio de sus redes sociales.

Durante esta época del año es común comer de más debido a las novenas y reuniones decembrinas que se suelen tener para estas fechas; es por esto que la presentadora sufrió de un episodio que afectó su salud. Al parecer, se excedió en el consumo de natilla, buñuelo y todo aquello que se suele comer durante esta temporada.

Es por esto que Caro Soto, como le dicen sus compañeros en el set de grabación, expuso por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram el percance de salud que tuvo que enfrentar a causa de los excesos.

La mujer contó que el día miércoles, 21 de diciembre, luego de una larga jornada laboral, tuvo que ir a la cama a tempranas horas de la noche, esto debido a que no se sentía bien. Suceso que no suele ocurrir con frecuencia.

“Mija, seis en punto y mírame, ya estoy empijamada, metida en la cama. Vio (su hija) también por acá empijamada, ay, no, no, no, yo siento como si hoy me hubiera pasado una volqueta por encima. Te digo, impresionante, mira, es que estoy como maluca, como de la llenura, ay ve’ todos los benditos días con esa comedera, Dios mío, de buñuelo, de natilla, de todo lo que llevan allá a Día a Día, eso ha sido, aunque mejor dicho hoy fue la tapa, hoy fue impresionante. Tengo todo aquí (se toca la garganta)”.

En medio del relato, la presentadora mencionó el remedio casero que tuvo que emplear para mejorar sus síntomas.

“Mira de verdad, me siento, no, no, no, me toco llegar a tomarme un bicarbonato con limón, una pastillita que yo me tomo, me empijamé y me acosté, porque de verdad que me siento mal”.

Carolina Soto no tendrá más hijos y la razón tiene que ver con su esposo

La presentadora confesó en una entrevista al programa de chismes Lo sé todo que ya no volvería ser mamá, pues junto con su esposo habrían tomado una decisión en conjunto que implicó que Germán González, nombre de la actual pareja de la conductora de televisión, se sometiera a una intervención ambulatoria.

Así es, el esposo de Carolina se realizó la vasectomía, procedimiento que se hacen los hombres para cortar los conductos de los espermatozoides y así evitar quedar embarazados con sus parejas, cirugía que es muy simple y casi no tiene complicaciones ni efectos secundarios.

Soto también afirmó en la entrevista que dicha decisión también fue iniciativa de González, quien le dijo que se podría someter a dicho procedimiento si ella estaba de acuerdo, para que ella misma estuviera más tranquila de no quedar en embarazo; puesto que los procesos que existen para las mujeres con el mismo fin, son más invasivos, dolorosos y más propensos a complicaciones, razón por la cual él puso el pecho y sacó la cara por el matrimonio.

Carolina y Germán ya tienen dos hijos, Violetta y Valentino, a quienes se les ha visto en las redes sociales de la presentadora, donde publica momentos especiales con ellos y su esposo, con quien dice estar dichosa, pues es un hombre que la apoya en todos sus proyectos y le ayuda a mantener sus pies “sobre la tierra”.