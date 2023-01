Esto fue lo que habría hecho Gabriel Soto para estar con Sara Corrales en su cumpleaños

Por más de una década, la actriz colombiana Sara Corrales vive y trabaja en México. Gracias a su talento y perseverancia, la antioqueña logró llegar hasta el país centroamericano, después de interpretar varios papeles en Colombia, y desde entonces no ha dejado de sorprender.

La popularidad de Corrales se da en la televisión, pero también en las redes sociales. En Instagram tiene más de tres millones de seguidores y ella suele subir fotografías de su diario vivir. De hecho, en una de las instantáneas, agradeció por el nuevo año 2023 que comenzó hace pocos días.

“Empiezo este año simplemente agradeciendo por mi vida, mi salud, mi trabajo, por todo el amor que me rodea, por mi familia, porque tengo viva y sanita a mi viejita hermosa, por mi hogar, por la comida que me alimenta a diario y por millones de regalos que me da Dios y la vida”, escribió la actriz.

La actriz es una mujer espiritual y sexy a la vez. Foto: Instagram @saracorrales. - Foto: Foto: Instagram @saracorrales.

Sin embargo, antes de terminarse el año, el pasado 27 de diciembre la celebridad estuvo de cumpleaños. En esa oportunidad, Corrales cumplió 37 años y los recibió de la manera como a ella más le gusta: trabajando.

A través de una serie de fotografías, la recordada Jéssica de la telenovela de 2008 Vecinos, se mostró feliz desde una de las locaciones donde se encuentra laborando en su más reciente proyecto, Mi camino es amarte.

“Qué mejor manera de celebrar mi cumple que con trabajo y rodeada de gente tan maravillosa que me llenaron de su inmenso amor, los adoro a todos 💝”, fueron algunas de las palabras que consignó la mujer de la farándula.

La actriz cumplió 37 años el pasado 27 de diciembre. Foto: Instagram @saracorrales. - Foto: Foto: Instagram @saracorrales.

No obstante, ese día muchos de los cibernautas y seguidores de las redes sociales se preguntaron dónde estaba el actor mexicano Gabriel Soto, con quien comparte escenas en el mencionado proyecto televisivo.

Desde hace ya un par de meses, portales de chismes y varios medios mexicanos, han relacionado a la colombiana con su colega, pues se rumora que entre Corrales y Soto hay algo más que una amistad.

De ser así, se ha llegado a especular que con la posible unión, la relación que tenía el actor con Irina Baeva terminó. Sin embargo, es el momento en el que la dupla no se ha pronunciado como tal, pero lo que sí es posible mencionar es que Baeva dejó de subir fotografías a los escenarios digitales con Soto.

Pese a que para varios la dupla aún siguen siendo una pareja, otros dicen que no. Por ejemplo, el presentador y conocedor de la farándula en México, Alex Kaffie.

En una de sus intervenciones y difusiones en las redes sociales, el comentarista del entretenimiento dio a conocer que fuentes cercanas a Gabriel Soto contaron que el artista pidió un descanso, precisamente, el día en el que Corrales cumplió sus 37 años.

“Me enteré de que Gabriel Soto se le hincó de rodillas a Nicolás Díaz, productor de ‘Mi camino es amarte’, para pedirle que no le diera llamado el pasado martes 27″, aseguró el mexicano.

En la misma línea, también pronunció: “Sí, en cuanto el protagonista de tal telenovela supo que el otro le daría libre ese día a Sara Corrales con motivo de su cumpleaños ¡se le hincó de rodillas para que a él también le diese descanso! Fue tan insistente su petición que Nicandro Díaz le concedió ausentarse de las grabaciones”.

Así las cosas, gracias al permiso, Kaffie dijo que uno de los amigos del actor le contó que el famoso mexicano “pasó junto a Sara Corrales el cumpleaños de esta, pues no cesa su anhelo de conquistarla y conseguir que le ‘afloje’”, concluyó la personalidad televisiva.

Lo cierto es que, por ahora, no hay fotografías que den muestra de la dupla de artistas juntos fuera del set.