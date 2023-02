Presentadoras de ‘Lo sé todo’ imitan baile de Shakira y Karol G en ‘TQG’

Miles de fanáticos ya está bailando al son de TQG, la nueva canción de Karol G junto a su coterránea Shakira, un reguetón con un sonido de antaño y con un poderío femenino muy actual, el cual ha contagiado a los seguidores de ambas cantantes y a la farándula colombiana, pues han sido varios los famosos que ya mostraron sus reacciones frente al sencillo y a su video en las redes sociales.

Las presentadoras del programa Lo sé todo, Elianis Garrido y Mafe Romero, no se quedaron atrás y se mostraron muy al tanto de la canción y su clip, pues en sus perfiles de Instagram publicaron un video en el que no solo cantan a la perfección la letra de este bombazo, sino que muestran toda su sensualidad imitando a la barranquillera y la paisa.

Las presentadoras son grandes amigas. Foto: Instagram @losetodo. - Foto: Foto: Instagram @losetodo.

Ataviadas en vestidos muy cortos y ceñidos al cuerpo, Elianis y Mafe mueven sus caderas, señalan a la pantalla, le dan la espalda al dispositivo que las graba para hacer ‘twerking’ y finalmente posan como todas unas divas empoderadas, disfrutando al máximo esta nueva canción, que en YouTube ya alcanza más de 31 millones de reproducciones sin haber cumplido sus primeras 24 horas al aire.

“Bueeeenoooo Es Viernes de ponernos …Triple M: Más Buena! Más dura! Más level! TQG🔥🔥🔥🔥 Con mi chikypower @mafe_romero_ @shakira & @karolg 😍😍😍🔥🔥🔥 #tqgchallenge #karolg #shakira”, escribieron las presentadoras y actrices en sus respectivas publicaciones, que ya acumulan más de 23 mil likes y un centenar de comentarios cariñosos y fogosos de sus seguidores.

Elianis y Mafe bailando 'TQG'. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

“Divinas 🔥🔥”, “Pero qué son estas mujeres tan buenas, por Dios 😍😍🔥🔥🔥”, “Primero apréndansela! jajaja mentiras, muy bueno 🔥👏😍”, “Fan de esta dupla 😍😍”, “Dándolo todo🔥🔥”, “Las triple M 🔥😍❤️”, “Par de triple M !!! 😻🔥”, “Perfectas 😍”, “Par de bellezaaas😍”, “Damas, están PRECIOSAS 👏”, son algunos de los mensajes que se leen en la sección de comentarios. Sin embargo, es el de Mafe el que más resalta, pues le demuestra su amor y admiración a Elianis y a la amistad que las dos han cultivado: “Te amo, Me amo, Nos amo 🔥”.

La reacción de Nicky Jam y su mascota a ‘TQG’

El artista considerado uno de los pioneros del reguetón, en especial por sus colaboraciones con Daddy Yankee en la década del 90, subió una foto en su cuenta en Twitter relacionada con la nueva canción de Shakira y Karol G.

En el retrato que subió Nicky Jam se le ve asombrado por la canción, quizá porque la letra está dedicada a Piqué y Anuel. A su lado figura un perrito, solo que sin el mismo gesto de asombro que el cantante. “Mi cara escuchando el tema de Karol G y Shakira. Muy duras”, comentó Nicky Jam, quien tiene una canción con la barranquillera, llamada Perro fiel, lanzada en 2017.

El reguetonero quedó atónito con la 'TQG'. Foto: Twitter @NickyJamPR. - Foto: Foto: Twitter @NickyJamPR.

Nicky Jam, de hecho, tiene una particular anécdota con la colombiana y con Gerard Piqué, a quien no alcanzó a ver personalmente. “Yo me fui a descansar y él llegó como a las dos de la mañana, porque es que con Shakira no es fácil, es dándole duro, duro, duro en el estudio, y yo le dije a Shakira: ‘Shakira, con todo el respeto que te mereces, yo me voy a dormir, ¡yo no sé cómo tú puedes! ‘. Yo me fui a dormir y ahí llegó Gerard”, dijo el artista, como lo recopila People.

El boricua mantiene una amistad muy fuerte con las dos colombianas protagonistas de TQG, pues con las dos ha podido compartir estudio de grabación y a partir de ese momento las tiene en un lado importante de su corazón. Además, Nicky es un amante ferviente de Colombia, país que le abrió las puertas luego de pasar el momento más oscuro de su vida y fue en Medellín donde reactivó su carrera al inicio de la década de 2010, logrando volver a la cima de la industria musical latina.