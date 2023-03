Elianis Garrido reapareció y destapó la delicada enfermedad que causó su desmayo en vivo

Elianis Garrido, reconocida presentadora colombiana, preocupó esta semana a todos sus seguidores después de que se desmayó al aire mientras grababa el programa Lo sé todo (Canal Uno). Además, tuvo que ser trasladada a un centro médico de Bogotá.

“Vamos a comerciales. Tuvimos una emergencia de última hora”, fueron las declaraciones de Ariel Osorio, conductor principal del espacio televisivo, quien quedó completamente impactado con la situación.

Así fue el susto que vivió Elianis Garrido al aire - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Mediante su cuenta personal en Instagram, la exprotagonista de novela reapareció este viernes y les envió un mensaje de tranquilidad a sus fanáticos, agradeciéndoles por estar pendientes de ella. Igualmente, les contó cómo se encontraba después de este imprevisto.

La barranquillera, de igual manera, señaló que la incapacitaron y que debe estar unos días en reposo (no especificó cuantos), razón por la cual no asistirá por un tiempo a Lo sé todo, que ya le tendría un reemplazo temporal.

“A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, manifestó en primera instancia.

Elianis Garrido le agradece a sus seguidores por estar pendientes de ella - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@elianisgarrido

Elianis Garrido estará ausente por unos días en 'Lo sé todo' - Foto: Youtube Canal Uno

Luego, añadió: “Ya estoy en casa. Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, porque si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia. ¡Dios los bendiga! Dios me les multiplique en salud”.

La presentadora, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que le diagnosticaron bronquitis y señaló que lastimosamente todo esto se produjo por no cuidarse de buena forma una gripe que tenía.

“A veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos comunes como una gripa, que pueden empeorar y volverse en bronquitis o en algo peor. Tendré unos días de reposo para que mi bronquitis mejore y todo lo que he acarreado pueda ser superado sin problema”, precisó Garrido.

La presentadora tiene bronquitis - Foto: Instagram @elianisgarrido

Elianis tendrá que guardar reposo para recuperarse completamente - Foto: Instagram @elianisgarrido

¿Cuáles son los síntomas y causas de la bronquitis?

De acuerdo con Mayo Clinic, la bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Además, explicó que esta enfermedad es muy frecuente y se produce a partir de una infección respiratoria,

La entidad sanitaria, adicionalmente, indicó que la bronquitis crónica, que es considerada como un padecimiento más grave, es una inflamación continua del revestimiento de los bronquios, la cual se produce, en general, por fumar. Los síntomas de la bronquitis aguda y crónica pueden ser los siguientes:

Tos.

Producción de mucosidad que puede ser transparente, blanca, de color gris amarillento o verde (rara vez puede presentar manchas de sangre).

Fatiga.

Dificultad para respirar.

Fiebre ligera y escalofríos.

Molestia en el pecho.

La tos es uno de los síntomas más frecuentes de la bronquitis - Foto: Getty Images

La bronquitis puede convertirse en un problema crónico - Foto: Getty Images

Mayo Clinic explicó finalmente que si una persona tiene bronquitis aguda, es posible que tenga síntomas de resfrío, como dolores generalizados. Si bien estos síntomas suelen mejorar en, aproximadamente, una semana, es posible que tenga tos molesta durante varias semanas, pero si una persona tiene bronquitis crónica, es probable que tenga períodos en los que la tos u otros síntomas empeoran. En esos momentos, es posible que tenga una infección aguda además de la bronquitis crónica.