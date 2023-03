Daniel Arenas, en medio de incómodo momento, dio pistas sobre su relación con Daniella Álvarez

Daniel Arenas y Daniella Álvarez se ubicaron en el centro de distintas publicaciones y reportajes en los medios nacionales, debido a una serie de detalles que alarmaron sobre una supuesta crisis amorosa. Ambos famosos se mantuvieron en silencio, dejando en el aire de qué se podría tratar esta brecha que, supuestamente, estaría viviendo en su vínculo sentimental.

El actor habló de sus tres amores de la vida, despejando rumores sobre una supuesta ruptura con la exreina. - Foto: Instagram @danarenas

La exreina colombiana y el actor de televisión no dieron declaraciones para confirmar o desmentir los rumores de la supuesta separación que habrían tenido, desatando una ola de reacciones en sus fieles seguidores de las redes sociales. El santandereano viajó a Estados Unidos por cuestiones de trabajo, distanciándose de su pareja por un tiempo inesperado.

No obstante, recientemente, Daniel Arenas habría dado una sorpresiva pista sobre su estado emocional y amoroso, sin profundizar en detalles de la relación que sostiene con Daniella Álvarez. A pesar de que el presentador de Hoy día no mencionó a la modelo, sí dio luces sobre cómo están ambos en este momento.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas no hablaron formalmente de su relación amorosa hasta el momento. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Todo ocurrió en uno de los programas en los que estaba participando el colombiano, precisamente cuando asistió como invitada Lyn May, famosa actriz y vedette mexicana. La mujer llegó al set para conversar un poco sobre su vida, pero comenzó a buscar y pretender al actor, esquivando las negativas que él, de forma muy educada, le dio.

Lyn May fue acusada de acosar a Daniel Arenas. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @lyn_may_ y @hoydia - Montaje: SEMANA

En uno de los momentos que quedaron evidenciados frente a las cámaras, la artista comenzó a tocar a Daniel Arenas, poniéndole su pierna sobre la de él, acariciándole el pecho y el abdomen, y lanzándole la cara para que le diera un beso. El integrante del programa de entretenimiento conservó la calma y el respeto, asegurándole a la mexicana que no podía corresponderle por varios detalles.

En uno de los fragmentos que se hizo viral en redes sociales, los usuarios observaron cómo Lyn May buscó robarle el beso al artista, por lo que él tuvo que ponerle un freno y revelarle que no podía darle gusto, ya que debía respetar a la mujer que tenía en su vida amorosa.

“Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí, pero no… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, dijo el colombiano, poniéndose la mano en el pecho para aclararle el contexto de su vida.

La pareja se convirtió en una de las más estables y favoritas de 2022. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Con estas palabras, Daniel Arenas dio pistas de que todo seguiría bien con Daniella Álvarez, pese a que no fueron vistos juntos hasta el momento. Aunque son reservados con su vida privada, este comentario calmaría un poco la ola de especulaciones sobre su amor y el vínculo que sostienen.

Es importante recordar que el presentador sí se mostró bastante incómodo y sorprendido con la reacción de Lyn May en el programa, ya que no lo dejaba en paz y continuaba insistiéndole para que “le perdiera el respeto”. La actriz fue intensa con sus demostraciones de cariño, esperando que el santandereano le correspondiera con el beso que ella tanto añoraba.

Acusan en redes a Lyn May por propasarse con Daniel Arenas. - Foto: Captura de video/YouTube Artistas Fanaticos TV

En repetidas ocasiones le lanzó la cara buscándole la boca, algo a lo que él se negó de manera educada y discreta: “Tan bella, muchas gracias. No, no, perdóneme, pero no”, dijo cuando intentó besarlo. A su vez, agregó: “No, no es que no me dejé. Te respeto y te admiro mucho. Me encanta tu personalidad arrasadora”, señaló, mientras Lyn May le insistía en que le diera solo un ‘besito’. “Piérdeme el respeto”, manifestó ella después.

En otro segmento del programa se ve cómo Lyn May intenta bailarle a Daniel Arenas, mientras él trata de alejarse de la vedette, pero ella lo toma de las manos y las coloca en su cuerpo. Incluso, en una oportunidad la conductora dijo: “Ya conozco a Lyn, de aquí en adelante ni siquiera me va a voltear a ver a mí, pero no te preocupes, yo no me ofendo”.