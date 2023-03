Daniel Arenas no oculta su felicidad y celebra especial fecha sin Daniella Álvarez

Daniel Arenas ha estado bastante activo en las redes sociales durante las últimas semanas, donde no ha ocultado la felicidad que siente actualmente por su nuevo rol de presentador en Hoy día (Telemundo), y los retos que este trabajo le ha traído.

El actor, de igual manera, no dejó pasar por alto este viernes el Día de San Patricio, festividad bastante popular en Estados Unidos, y compartió una sentida reflexión con todos sus seguidores. Además, aseguró que esta especial fecha sirve de excusa para celebrar la vida con los seres queridos.

Daniel Arenas no oculta la felicidad que siente por su nuevo trabajo en Telemundo - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Pese a que enfatizó que es un día para estar con las personas que amas, el bumangués no mencionó en ningún momento a Daniella Álvarez, dejando ver una vez más que están distanciados.

“¡Feliz Día de San Patricio! Espero que hoy se reúnan con la gente que más quieren, la familia, los amigos, la pareja y los compañeros de trabajo. Este es un día para celebrar, hay que celebrar. Que este día sea la excusa para reunirse con los seres queridos y estar felices”, manifestó Arenas.

El artista también aprovechó el momento para mostrar en su cuenta personal de Instagram la especial visita que recibió, puesto que dos de sus mejores amigos estuvieron con él acompañándolo esta semana.

Daniel Arenas no se olvidó del Día de San Patricio - Foto: Instagram: Daniel Arenas

El actor indicó que el Saint Patrick’s Day es un día para celebrar en familia - Foto: AP

“Vane y Javi, gracias por visitarme y llenarme de tanto amor y alegría. ¡Los Amo! Toda la vida me ha encantado recibir a mi gente en casa y Dios me ha dado la gran bendición de hacerlo tanto en Colombia, México y, ahora, Estados Unidos”, indicó inicialmente.

Luego, concluyó: “Es algo que también le aprendí a mis Papás, los vi toda la vida recibiendo amigos y familia con tanto amor y alegría que fue algo que se me impregnó en el corazón y la mente. Mi casa es mi lugar sagrado, mi base y mi centro, por eso me encanta llenarlo de amor bonito. Si los regalos de Dios y la vida no son para compartirlos, entonces para qué”.

Cabe mencionar que Daniella Álvarez y Daniel Arenas, recordado por su participación en la novela de Los Reyes, se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Incluso se llegó a especular que se iban a casar.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas no han vuelto a subir fotos juntos - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Cada uno vive en un país diferente - Foto: Instagram @danielaalvareztv

No obstante, los rumores sobre una supuesta ruptura entre el actor y la modelo han aumentado debido a que han estado muy distantes en las redes sociales. Igualmente, el bumangués vive actualmente en Estados Unidos.

La presentadora, adicionalmente, abrió su corazón esta semana y compartió con sus seguidores un emotivo video en Instagram, donde expuso la realidad de todo lo que ha atravesado en los últimos meses.

“Si intentamos hacerlo todo solos, terminaremos agotados físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Pero si aprendemos a recibir la ayuda de Dios, lograremos lo que jamás imaginamos. ¡Sé un luchador y una luchadora! Ve por tus sueños, ve por tus metas”, precisó.

Daniella Álvarez compartió sentida publicación - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

La pareja se convirtió en una de las favoritas del 2022 - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Además, agregó: “Lucha por lo que te hace feliz, pero ve con Él, porque así lograrás lo que nunca podrías lograr con tus propias fuerzas. Gracias, papa Dios, por permitirme respirar, por permitirme ver, por permitirme caminar, por permitirme sentir y por permitirme levantarme esta mañana para volver a correr. Ricki Álvarez, GRACIAS”.

La ex reina de belleza también habría borrado recientemente las últimas fotos que publicó junto a Arenas en diciembre pasado, lo que conformaría el fin de su romance.