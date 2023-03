Daniel Arenas presentó a su “nueva familia”; no mencionó a Daniella Álvarez

La exreina de belleza Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas se posicionaron como una de las parejas más populares en la farándula colombiana, sin embargo, los recientes rumores sobre su supuesta ruptura han despertado la curiosidad de sus seguidores.

Pequeños detalles como su distanciamiento en redes sociales y el hecho de que no se les vea juntos en eventos han avivado las especulaciones. No obstante, por el momento, ninguno de ellos se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

Las supuestas dificultades que estaría afrontando la pareja se dan en un contexto en que Daniel Arenas comenzó un nuevo trabajo en Miami, lejos de Daniella. De hecho, a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 2 millones de seguidores, publicó una fotografía en la que presentó a su “nueva familia”.

“Gratitud, mi estado favorito. Solo cuando se agradece de corazón se recibe en grande. Este no solo es mi nuevo trabajo, oficio y compromiso también es mi nueva familia, mi nuevo aprendizaje y mis nuevos retos”, escribió Arenas en la descripción del post, agradeciendo a Telemundo por abrirle las puertas para ser parte del equipo del programa matutino Hoy día.

“Gracias, público, por permitirme reinventarme y seguir llegando a sus pantallas y hogares, esta vez siendo más Yo”, anotó.

Más de 200 usuarios de Instagram han comentado la publicación de Daniel Arenas. Mientras que algunos lo felicitaron, otros han aprovechado la ocasión para referirse a su vida sentimental.

El actor ahora es el presentador de un reconocido programa de habla hispana que se transmite en Estados Unidos y otros territorios. - Foto: Instagram: @danarenas

Por lo pronto, la supuesta ruptura de Daniel Arenas y Daniella Álvarez no pasa de ser simples rumores, pues ninguno de ellos ha confirmado la separación. Hasta el momento, ambos se siguen en redes sociales y conservan sus fotografías juntos.

Daniella Álvarez estuvo en Estados Unidos, sin Daniel Arenas

Daniella Álvarez se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido al proceso personal que lleva a cabo desde hace varios años desde que perdió su pierna izquierda. La ex Señorita Colombia logró recuperarse y plasmar sus avances físicos a través de las redes sociales, donde fue elogiada y ubicada como un ejemplo de superación.

La barranquillera fue centro de todo tipo de comentarios por los avances que mostró en su cuerpo, al punto de que ya no necesitó su silla de ruedas y logró manejar a la perfección la prótesis en su pierna. Paso a paso regresó a sus rutinas, disfrutando de actividades que hizo en el pasado.

Daniella Álvarez - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Recientemente, Daniella Álvarez sorprendió a los curiosos con un contenido que subió a su cuenta oficial de Instagram, donde reflejó mucha emoción al retomar un plan que deseaba mucho y ahora lo podía hacer sin su silla de ruedas. La colombiana viajó a Estados Unidos y visitó los parques de diversiones, paseando y divirtiéndose en las atracciones.

La exreina manifestó su agradecimiento a una persona muy especial, la cual fue su cómplice y la acompañó en esto que deseaba tanto. La también presentadora llamó la atención al no estar con Daniel Arenas, por lo que más de un seguidor quedó intrigado.

La pareja se convirtió en una de las más estables y favoritas de 2022. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Según mencionó Álvarez, se encontraba bastante feliz por visitar este lugar sin necesidad de ayudas como la silla de ruedas, además de los dolores que aparecían en su cuerpo por el esfuerzo que hacía. La barranquillera puntualizó en que se apoyó en su prótesis y pudo tener otra experiencia distinta en este parque.

“Antes iba en silla de rueda a los parques, me dolía y me cansaba. Hoy puedo caminarlos sin dolor y molestias, y por fortuna mi muñón es largo y puedo montarme en todas las montañas rusas. ¡Eso me hace tan feliz! Gracias por ser mi cómplice”, escribió en un video, donde posó en compañía de una amiga y compañera de viaje.

Este fue un reflejo de la recuperación de Daniella, quien plasmó en las plataformas digitales todo el proceso personal y físico que atravesó desde que le amputaron su pierna. La modelo no compartió hasta el momento fotos con su pareja, avivando los rumores de la supuesta ruptura.