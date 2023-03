“Tuve la mejor terapia”: Daniel Arenas continúa su vida lejos de Daniella Álvarez

Daniel Arenas ha estado bastante activo durante las últimas semanas en las redes sociales, donde comparte constantemente con todos sus seguidores cómo ha afrontado su nuevo rol de presentador en Hoy día (Telemundo) y los retos que este trabajo ha traído a su vida.

Igualmente, el actor colombiano aseguró hace unos días que estaba muy agradecido por los nuevos comienzos y la oportunidad de haber llegado al matutino. Además, reiteró que hace mucho soñaba con tener un empleo de ese tipo.

Daniel Arenas habló de los nuevos comienzos. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

“A las ocho de la mañana, yo hago confesiones. ¿Ustedes saben qué implica para mí levantarme todas las mañanas y estar aquí con ustedes? Un decisión, familia. Una decisión es levantarse de la cama y hacer algo provechoso. Una decisión es hacer algo nuevo en tu vida. Queremos que tomen esa decisión y cambien su vida”, indicó el bumangués.

Pese a que está lejos de sus seres queridos, el famoso artista no se arrepiente de haber aceptado el trabajo y aseguró recientemente que está buscando casa en Miami, pues en la actualidad está viviendo en un hotel.

El presentador, adicionalmente, señaló este viernes en las historias de Instagram que la risa es la mejor terapia que un ser humano puede tener y confesó que asistió al show de comedia de Piter Albeiro.

“Estoy llegando a la casa, luego de una de las mejores terapias que uno puede tener en la vida, que es la risa. No podía quedarme sin compartirles esto porque estoy muy orgulloso de la persona que me invitó, que es conocido como Piter Albeiro”, afirmó inicialmente.

Daniel Arenas dice que la risa es una muy buena terapia. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Daniel Arenas vive desde hace semanas en Estados Unidos. - Foto: Capturas de pantalla Instagram danarenas

Luego, añadió: “Hermano, lo felicito, qué orgullo. Tremendo ‘show’, el cual tiene un mensaje y muchas enseñanzas. Llegóo feliz a casa, con el corazón lleno de alegría, gozo y muchos recuerdos. Piter, mi hermano, muchas gracias por permitirme vivir esto”.

Arenas recalcó finalmente en las historias de Instagram que vivió un momento bastante especial durante la presentación del famoso comediante santandereano y que la risa ayuda a curar muchos males.

Cabe mencionar que en los últimos días han aumentado los rumores sobre una supuesta ruptura entre el actor y Daniella Álvarez, ya que han estado algo distantes en las redes sociales. Sin embargo, ninguno se ha pronunciado oficialmente y Daniel sigue con su vida en Estados Unidos, disfrutando de su nuevo proyecto laboral.

La pareja ha estado distante en los últimos días. - Foto: Instagram @danarenas

Daniella Álvarez y Daniel Arenas no han confirmado si terminaron. - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

Daniel Arenas, al borde del llanto

El presentador colombiano también vivió un emotivo momento durante la emisión del matutino del pasado martes 14 de febrero luego de que le dedicó unas emotivas palabras a su padre,

Daniel Arenas aseguró que el Día de San Valentín es una fecha bastante especial para su familia, no solo por la celebración de los enamorados, sino porque es el cumpleaños de su progenitor. Sin embargo, no ocultó su nostalgia por estar actualmente lejos de su hogar y no poder acompañarlo,

“Padre, te amo. Eres mi héroe, eres el hombre más importante de mi vida. Soy quién soy gracias a ti. Eres mi vida, gracias por ser el papá que has sido, mi compañero y mi amigo. Te amo, padre. Cuento los minutos para estar contigo y abrazarte. Feliz cumpleaños, padre. Tú eres mi amor y mi amistad”, manifestó Arenas, que no pudo aguantar la emoción y soltó un par de lágrimas.

El actor le dedicó un emotivo mensaje a su padre. - Foto: YouTube: Hoy día

Daniel Arenas no ocultó su emoción en 'Hoy día'. - Foto: YouTube: Hoy día

Las palabras del presentador de Telemundo fueron tan conmovedoras que hizo llorar a varias de sus compañeras, entre ellas Adamari López, con quien hace poco protagonizó una polémica en medio del programa.