Daniel Arenas y Daniella Álvarez habrían terminado su relación y todo se habría confirmado por este sutil gesto

La presentadora Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas dieron a conocer su romance a través de las redes sociales y allí mostraron lo mucho que se amaban y se apoyaban el uno al otro. Las últimas publicaciones que hicieron fue cuando estuvieron de viaje por Europa, pero desde entonces ninguno de los dos volvió a compartir ningún contenido.

Los rumores de su ruptura se dieron porque el presentador empezó a trabajar en el programa Hoy Día, en Estados Unidos, y en su primera jornada laboral se besó con una de sus compañeras de trabajo, Adamari López.

Daniel Arenas se mostró arrepentido por el beso que le dio a Adamari López. - Foto: Instagram

Aunque ambos salieron a explicar que esto solo se había tratado de un libreto y que su relación era estrictamente profesional, Arenas le pidió perdón a su pareja públicamente en un video diciendo que ella no se merecía eso. Al parecer, sus disculpas no habrían sido suficientes, pues el programa Lo sé todo sostuvo que la pareja sí había finalizado su noviazgo por este incidente.

Daniella Álvarez se dejó ver hace poco feliz y celebrando en el Carnaval de Barranquilla junto a sus amigos, pero en ninguna de las publicaciones que hizo se vio a su novio, Daniel. Uno de los detalles que encendió más el tema de su separación fue que al preguntarle por su pareja, la presentadora evadió al periodista y pidió que le recibiera el micrófono con bastante afán.

La exreina disfrutó del Carnaval de Barranquilla. - Foto: @danielaalvareztv

Poco a poco, los seguidores de la pareja han ido uniendo pistas y reacciones tanto de Arenas como de Álvarez y recientemente un video publicado por el actor habría encendido más los rumores para asegurar que efectivamente su relación con la exreina llegó a su fin.

Se trata del cumpleaños de los padres de Daniel, quienes celebraron los 82 y 87 años de vida de ambos junto a sus hijos y cercanos. En un clip de algo más de nueve minutos, se vio al actor compartir el festejo, acompañando la publicación con un extenso texto para expresar el inmenso amor que siente por ellos, además de agradecer a quienes le envían mensajes positivos y de cariño para sus progenitores.

“Hace una semana tuve la bendición y el privilegio de vivir este momento que hoy les quiero compartir (aunque es íntimo familiar y privado, sentí la importancia y tomé la decisión de compartirlo, pues si algo me ha querido decir la vida últimamente es que venimos a servir y a dar a los demás aquello con lo que Dios privilegiadamente nos premió)”, inició diciendo el actor y presentador en su publicación de Instagram, en la que cuenta con dos millones de seguidores.

Además, mencionó que aunque su “familia no es perfecta, amigos, ni nunca lo será, yo tampoco soy perfecto ni pretendo serlo; al contrario, me equivoco y mucho y todavía me falta bastante por aprender, crecer, desaprender, mejorar, superar, etc. Es mi lucha constante”. Este comentario fue con el que muchos relacionaron su situación con Daniella Álvarez, pues en el video no se le vio participando de la ocasión.

La exreina y el actor estuvieron de paseo en Europa. Foto:@danielaalvareztv @danarenas - Foto: Instagram: @danielaalvareztv @danarenas

A medida que avanzaba el mensaje, el actor dejaba claro que ahora está totalmente concentrado en darle todo el amor y gratitud a sus seres queridos, pues es lo más importante que tiene en este momento en la vida.

“Creo que si algo tenemos en mi familia es el valorarnos cuidarnos y construir momentos de amor que nos hacen inquebrantables, unidos y poderosos”, escribió el actor.

Por supuesto, la publicación se llenó de comentarios y muchos lo felicitaron por su bella familia, pero otros aprovecharon para destacar que efectivamente parece que los rumores son ciertos y ya no hay nada entre los famosos.

“Desde que está con Telemundo ya ni nombra a Daniela, qué pesar que nombre a Dios en sus logros y se haya olvidado de quien se suponía era su amor 🙄”; “Hermoso, ojalá te valoraran siempre porque hombre como tú ya no hay”; “¡Hermosos! ¡Dios los bendiga! 🙏🏻❤️✨”.