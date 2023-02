Daniella Álvarez habría esquivado pregunta relacionada con Daniel Arenas; un “hecho extraño” aumentó rumores de ruptura

Daniel Arenas y Daniella Álvarez quedaron como protagonistas de una serie de noticias en los medios nacionales, debido a rumores que comenzaron a circular sobre una supuesta ruptura amorosa. Ambos famosos se situaron en el blanco de comentarios y reacciones, ya que sus fieles seguidores se interesaron por saber si esta información era real.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas se vieron involucrados en rumores de una supuesta ruptura - Foto tomada Instagram @danielaalvareztv - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Lo sé todo fue el medio que apuntó a dar estos detalles sobre el noviazgo de la exreina y el actor, despertando curiosidad entre quienes apoyaban esta unión. El programa de entretenimiento dejó en el aire esta noticia, llevando a más de uno a notar ciertos aspectos relacionados con la poca interacción de los colombianos a través de redes sociales, sin contar que el artista estaba en el exterior por su nuevo trabajo en Hoy día.

No obstante, días después del alboroto que se armó en las plataformas digitales por un beso que se dio Daniel Arenas con Adamari López, recreando una escena de La casa de los famosos 3, las miradas de más de uno apuntaron a la pronunciada distancia que atravesaba la pareja. Usuarios de Instagram notaron que el artista y la presentadora dejaron de compartir contenido, además de guardar silencio sobre los chismes que se armaron.

El actor salió a explicar lo que ocurrió durante aquel programa. - Foto: YouTube: Hoy día

En medio de la celebración por el Carnaval de Barranquilla, Lo sé todo aprovechó para analizar la situación y soltar algunos comentarios relacionados con esta supuesta separación de las celebridades. Una de las presentadoras se centró en mencionar la ausencia de Daniel Arenas en el evento, teniendo en cuenta que siempre acompañaba a su novia en las presentaciones y apariciones que hacía.

“Muy extraño, porque acompañaba a Daniella en todos sus eventos”, mencionó el formato de televisión, enfocándose en que fue particular que no pidiera permiso en su actual trabajo, a lo que agregaron: “Qué casualidad que cuando salen los rumores de su ruptura no se ven juntos”.

La exreina disfrutó del Carnaval de Barranquilla - Foto: @danielaalvareztv

Lo sé todo no dudó en grabar a la exreina colombiana, quien disfrutó de las carrozas y los desfiles, poniéndoles toda su actitud y energía. Allí intentaron dialogar con ella, entregándole el micrófono para que enviara un saludo al medio.

Álvarez dio unas palabras frente a las cámaras, pero, según el programa televisivo, se mostró esquiva cuando le preguntaron por su corazón y por Daniel Arenas. Aunque en el video no se registró nada de esto, sí se detalló que la ex Señorita Colombia intentó devolver el micrófono al reportero, plasmando lo afanada que estaba.

Por el momento se desconoce si la pareja terminó su relación amorosa, teniendo en cuenta que se comentaron supuestas pruebas que señalarían que sí es así. Arenas, por el contrario, dio indicios de que todo sigue bien con la barranquillera, lanzando comentarios amorosos y claros sobre su relación.

Adamari López habló sobre beso con Daniel Arenas en televisión y se refirió a Daniella Álvarez

Ante lo ocurrido en pantalla semanas atrás, la presentadora decidió pronunciarse al respecto y aclarar un poco lo que pasó, ya que recibió críticas y comentarios negativos por las plataformas digitales. López realizó un Facebook Live en el que dialogó sobre la llegada de Arenas al matutino, augurándole muchos triunfos y avances profesionales.

De igual manera, la reconocida actriz aprovechó para aclarar un poco el contexto del beso que se dio con el artista, indicando que todo fue parte de una dramatización por una escena en La casa de los famosos 3. La puertorriqueña aseguró que todo se trató de una representación de lo que ocurre en la ficción, pero que nada ocurría entre ellos.

La presentadora aclaró el beso con el actor colombiano. - Foto: Instagram @danarenas - @adamarilopez

“Nosotros quisimos como recrear un poco eso y pues hicimos como una réplica con una versión más ‘light’. Mucha gente quedó como escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo”, dijo la presentadora.

De igual manera, se refirió a Daniella Álvarez, pareja sentimental de Arenas, expresando su respeto por la relación que sostienen. La integrante del elenco de Amigas y rivales fue clara en que ese beso fue “tonto” y no significó nada más que un reto.

“No se lo tomen a mal. […] Dani también respeta a su pareja, con la que tiene un tiempo y tienen una relación hermosa. Y no tiene nada más que ver que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en ‘La casa de los famosos’”, agregó.

Es importante recordar que el actor también se pronunció al respecto a través de redes sociales, compartiendo un extenso video en el que expresó cómo se sentía, relataba un poco de lo que pasó en el programa y se disculpaba con su novia, a quien nunca quiso hacer sentir mal.

Daniel Arenas afirmó que todo se dio bajo un contexto fuera de la realidad, aprovechando para aclarar que sentía respeto profesional por sus compañeras de set. El colombiano envió unas palabras y dejó claro que su amor por Daniella Álvarez era muy real y estaba intacto.