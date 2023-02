Edwin Garrido reveló que Óscar Naranjo, de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, lo bloqueó de redes por tema de dinero

Protagonistas de Nuestra Tele se convirtió en uno de los formatos más famosos y reconocidos del Canal RCN, debido a una serie de temporadas que despertaron toda clase de reacciones entre el público. El proyecto, a pesar de que salió del aire, continuó presente en la memoria de miles de personas, quienes actualmente recuerdan a algunos participantes.

Una de las ediciones que más causó revuelo fue la estrenada en 2012, donde varios concursantes destacaron por las estrategias, las actitudes que tomaron, las movidas que realizaron y las amistades que formaron. Esta temporada contó con la presencia de Sara Uribe, Manuela Gómez, Elianis Garrido, Mateo Ramírez, Angélica Jaramillo, Sebastián Tamayo, Óscar Naranjo y Edwin Garrido.

Participantes de la temporada 2012 del reality. - Foto: YouTube Webzoneanime

Años después de que terminara este reality, las miradas de los curiosos se posaron en una reciente entrevista que concedió Edwin Garrido a Carlos Ochoa, presentador colombiano. En este diálogo, el actor aprovechó para sincerarse sobre algunos temas, recordando a sus excompañeros de la Casa Estudio y algunas situaciones que se dieron en el presente.

Uno de los temas que salió a flote estuvo enfocado en la amistad que generó el exprotagonista con Óscar Naranjo, a quien apadrinó y acompañó a lo largo del juego. Al salir de la competencia, ambos siguieron en contacto y se apoyaron mutuamente, a pesar de que Óscar regresó a Chinú, Córdoba, y se alejó de los medios de comunicación.

Ante la interrogante sobre si habían vuelto a hablar, Edwin Garrido afirmó que no y todo se debía a una situación bastante particular que atravesaron ambos. El artista aseguró que buscó a Naranjo tiempo atrás por un complejo momento que estaría viviendo, pero lo único que recibió fue rechazo por parte de él.

El exprotagonista Óscar Naranjo aseguró que dejó de ser gay. - Foto: Foto: Twitter

“Yo lo llamé, hablé con él porque muchas personas me escribieron que querían darle ayudas económicas de varios ceros, y saben qué hizo, me bloqueo, yo ante Dios no puedo mentir, le dije Óscar, hay personas que te quieren dar una mano desde el amor, pero Óscar está tan claro con Dios que dijo yo esto no lo hago para beneficiarme, espero el premio de Dios no el de la gente. Él no quería que la gente pensara que él había hecho ese vídeo para beneficiarse y por eso me bloqueó porque no quería que yo le diera el teléfono a las personas que me habían dicho, Edwin dale el teléfono que le voy a ayudar, pero me decía que no, juradito”, comentó, siendo “muy honesto” con respecto a lo que pasó con su excompañero.

De igual manera, en este espacio se indagó sobre futuros proyectos en la televisión para el barranquillero y si estaría dispuesto a regresar a algún reality como en el pasado. El colombiano afirmó que no, ya que estaba interesado en otro camino profesional, lejos de estos formatos.

El periodista indagó sobre la amistad del actor con Óscar Naranjo. - Foto: YouTube Carlos Ochoa

“Ya me han propuesto tres y a los tres les he dicho que no, como actor quiero dejar esa parte atrás, y mostrar más mi parte profesional, que he venido trabajando hace más de 10 años”, reveló.

Por último, en el diálogo con Carlos Ochoa, Edwin Garrido habló sobre sus excompañeras Sara Uribe y Manuela Gómez, a quienes vio en Survivor, la isla de los famosos. El también fisiculturista aplaudió lo “guerreras que eran”, tal y como lo demostraron en el reality en el que se conocieron en 2012.

La paisa se sinceró sobre su desempeño en el relaity de RCN. - Foto: Instagram @sara_uribe

“Manuela es una pelada guerrera, ya lo ha demostrado en muchas facetas tanto físicas como mentalmente, yo no iría, la respeto irse para allá para una isla y someterse a todo eso igual, Sara Uribe son unas mujeres muy guerreras como lo demostraron en la casa estudio”, concluyó el exprotagonista en el clip.