Exprotagonista de novela fue atracado en Bogotá: así fue el hecho

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Bogotá. En esta ocasión, la víctima fue el actor Edwin Garrido, reconocido por haber participado en una de las temporadas del programa Protagonistas.

En sus redes sociales, el actor narró cómo fue sorprendido por un delincuente que pretendía robarle la cadena que llevaba en su cuello. “Estaba yo caminando y me vieron esta cadenita. Un tipo en una moto llegó y yo lo vi inofensivo”, recordó Garrido.

Sin embargo, narró que cuando este sujeto pasó frente a él trató de arrebatarle la cadena. “El muy cobarde sale volando en la p... moto. Créanme, el man volteaba del nervio que tenía, ya yo lo iba alcanzando. Mi chica me grita: ‘¡Edwin, déjalo!’”, mencionó el actor.

Posteriormente, según relató, el delincuente logró escapar en una zona donde había varios mecánicos. “¿Tú te imaginas cómo le hubiese ido a ese tipo?”, cuestionó Garrido.

“Un país plagado por la inseguridad”

Lo ocurrido causó indignación en el actor, pues no se trata de un hecho aislado. Diariamente, los medios de comunicación reseñan hechos de inseguridad en diferentes sectores de la capital.

“Hey, cuídense, da tristeza que uno como ser humano trabaja por darse sus lujos, por darse sus gustos y venga un hijue... y te quiera coger así, donde tiene un arma, me pega un tiro, solo por una cadenita”, advirtió Garrido en su publicación.

“Me venía tomando un tinto, voy concentrado, de repente alguien llega. No den papaya con los celulares, no se pueden poner un arete, una cadenita, porque por eso te quitan la vida a ti, a tu mamá, a quien sea. Este es un país que está plagado por la inseguridad. No es justo”, concluyó el actor.

Así mismo, en la descripción de su video, escribió: “Y desconfíen de todo lo que se mueva en la calle, este ladrón tenía una apariencia inofensiva y hasta mejor cambiado que yo, hasta mejor casco que el mío, el man lucía un casco cromado bien bonito”.

Así está el hurto de celulares en Bogotá

El concejal del Partido Colombia Justas Libres, Emel Rojas, denunció que, según las cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los primeros cuatro meses de este año se han presentado 19.288 hurtos de celulares en la ciudad, lo que significa un incremento del 12,2 % frente a igual periodo del año anterior.

Estas cifras dejan un preocupante promedio de robo de celulares en la capital del país. “Tenemos que en estos cuatro primeros meses en Bogotá se hurtaron siete celulares por hora, unos 160 diarios y 4.800 mensuales en promedio; este tipo de hurtos, junto con el de vehículos y motocicletas, se ha disparado de forma dramática en la ciudad, sin que a la fecha haya una respuesta efectiva por parte de la Alcaldía”, señaló Rojas.

El cabildante, además, reveló que este delito está afectando a las personas jóvenes y que se realiza mayormente en los días laborales en las horas de la mañana y la tarde.

“Cuando se revisan las cifras, se evidencia que el 42 % de las víctimas son mujeres y el 54 % hombres, que son los jóvenes entre los 20 y los 29 años los más afectados y que la mayoría de hurtos de celulares se ejecutan en los días martes, miércoles y jueves en las horas de la mañana y la tarde, lo que les da a las autoridades unos datos muy importantes para focalizar su accionar en contra de este flagelo”, indicó Rojas.

Agregó que hay un preocupante crecimiento en los hurtos a celulares usando escopolamina, lo que confirma que dicha modalidad se está fortaleciendo en la ciudad.

“Los hurtos de celulares con empleo de escopolamina crecieron en 77 % durante los primeros cuatro meses de 2022, los datos registran 331 casos en este periodo, generando una grave alarma en la ciudad”, dijo Rojas. También estableció cuáles son las localidades y UPZ más afectadas por este delito.

“En la localidad de Chapinero el hurto a celulares está fuera de control, en los primeros cuatro meses el delito creció 75 % y en algunas UPZ de la localidad como en la de San Isidro Patios el delito se disparó en 271 %; por otra parte, en la localidad de Fontibón el delito se disparó en 50 % específicamente en la UPZ de Zona Franca tenemos un aumento del 836 %. Por último, en la localidad de Suba el hurto de celulares creció 21 %, pero en algunas UPZ como en la de Guaymaral y el Prado se disparó en más del 80 %”, precisó Rojas.