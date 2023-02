Sara Uribe se destapó sobre sus sentimientos en ‘Survivor, la isla de los famosos’: “Era imposible”

Sara Uribe es una de las presentadoras más comentadas en las redes sociales, en parte debido a diversos detalles de su vida que salieron a la luz. La paisa conquistó con su espontaneidad, personalidad y belleza, pese a las constantes críticas que recibió por su peso, figura y vida amorosa.

La presentadora se encuentra compitiendo en 'Survivor', la isla de los famosos. - Foto: Instagram @sara_uribe

La antioqueña hizo parte de la nueva producción de RCN, Survivor, la isla de los famosos, donde compartió con distintos famosos como Mateo Carvajal, Tania Robledo, Marcela Reyes, Manuela Gómez, Juan Palau, entre otros.

En este reto logró enfrentarse a muchas adversidades, pero también llegó a sentirse agotada.

Las competidoras de la tribu Amazonas en Survivor de Canal RCN - Foto: Canal RCN

Recientemente, en medio de uno de los capítulos del reality, Sara Uribe aprovechó para compartir una pequeña confesión sobre su paso por el proyecto. La empresaria se sinceró sobre los sentimientos que tuvo a lo largo de la competencia, donde continúa.

En una historia de su cuenta oficial de Instagram, Sara Uribe reveló lo cansada y adolorida que estaba en una etapa de la producción, llegando a sentir malestar en su cuerpo, mente y estabilidad interior. No obstante, decidió continuar y asumir el desafío que significaba esta experiencia.

Según se observó, la modelo publicó una fotografía suya donde lleva trenzas, una pañoleta en la cabeza, su ropa deportiva y algunos accesorios. En esta postal se le nota lo cansada que estaba, luchando para poder avanzar hasta el final.

“Estaba tan cansada, no me daba el cuerpo, me dolían los huesos, la columna, tenía hambre, extrañaba a Jaco, pero muchas veces me he sentido hasta peor y podía esconderme para que ustedes no me vieran, acá era imposible, tenía que seguir. Y así nos pasa a muchas, tenemos que seguir”, escribió en la foto, donde destacó la fuerza que tomó para continuar y no rendirse nunca.

Los comentarios de los curiosos fueron para aplaudir y destacar la fortaleza que mostró Sara Uribe en el reality, teniendo en cuenta las condiciones y las pruebas que midieron su resistencia, su físico y su estabilidad mental.

La presentadora mencionó un poco de todo lo que ocurrió en el proyecto, subiendo parte por parte de lo que aconteció en los capítulos. Por ahora no se retiró de la competencia, conservando su lugar en el juego.

La isla de los famosos - Foto: La isla de los famosos

Sara Uribe contó que está en tratamiento psiquiátrico por una fuerte depresión

Sara Uribe dentro de la competencia es integrante de la tribu Amazonas, sus compañeros han sido testigos de las incomodidades que ha sentido la presentadora, debido a que no ha podido dormir bien. ”Sentía que no podía respirar, le temía a la lluvia, no quería que se me apareciera un alacrán, entré en desespero”.

En medio del capítulo transmitido el pasado lunes 30 de enero, la modelo confeso que ha tenido que enfrentarse con la depresión, como resultado de un año difícil y que antes de ingresar a la competencia debió bajar la dosis de su medicación para tratar dicho trastorno.

La paisa es una de las competidoras de Survivor, el nuevo reality del Canal RCN. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

“Entré en crisis porque me separé, fracasé en mis negocios y fui víctima de varios robos con los que perdí mucho dinero. Estoy en un tratamiento psiquiátrico el cual viene acompañado de medicamentos, las dosis debí bajarlas un poco al momento de venir a la competencia”, contó Uribe.

La modelo hizo énfasis en las razones que la llevaron a buscar ayuda profesional “necesitaba poder dormir, alimentarme y tratar de estar bien sin pensar en nada”. Hasta el momento, la producción del programa no se ha referido al estado de salud de Sara; sin embargo, sus compañeras se han mostrado solidarias y le han brindado todo el acompañamiento y apoyo a Sara.