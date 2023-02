El actor no pudo ocultar su sentimiento y abrió el corazón a sus seguidores.

Daniel Arenas envió un mensaje de amor, pero no fue para Daniella Álvarez | ¿Están distanciados?

Desde que se conoció la noticia de la relación entre Daniella Álvarez y Daniel Arenas, miles de fanáticos salieron a elogiar su amor. Todo el apoyo incrementó cuando se vio a la parejita juntos, saliendo de un suceso muy importante en la exreina, cuando le amputaron una de sus piernas.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez son una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Por supuesto, se volvió una de las parejas de famosos más admiradas y queridas. Sin embargo, en los últimos meses ha sido realmente cuestionada su relación, por la situación bochornosa que protagonizó el presentador del programa matutino en Telemundo, Hoy día, junto a una colega.

En medio de sus inicios en dicho proyecto, en vivo, los presentadores decidieron responder a un reto que hizo que Daniel le diera semejante beso a la reconocida actriz Adamari López, quien tuvo que salir a explicar lo sucedido con el actor y públicamente Arenas pedirle disculpas a su pareja.

Daniel Arenas debutó con pequeño beso en su nuevo trabajo. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Muchos de los espectadores salieron a defender a Daniella y resaltar su molestia tras la actitud del presentador. A raíz de lo sucedido, empezó a sonar que esto habría generado una crisis en la relación.

Semanas más adelante, cuando se ponía en duda si la relación podría resistir aquella polémica, exactamente el 14 de febrero, en el marco de la celebración del Día de San Valentín, el colombiano salió a dejar una reflexión y aclarar quién era el amor de su vida.

En la primera ocasión habló de su padre, quien cumplía años y aprovechó para darle un emotivo mensaje.

Con la voz entrecortada le transmitió a su papá y aclaró que es su amor y amistad, esto despertó muchas preguntas por no haber mencionado a su pareja Daniela.

“Padre, te amo. Eres mi héroe, eres el hombre más importante de mi vida. Soy quién soy gracias a ti. […] Te amo padre, cuento los minutos para estar contigo y abrazarte. Feliz cumpleaños, padre, tú eres mi amor y mi amistad”.

En su segundo mensaje volvió a salir, pero en esta ocasión aclarando quien es el amor de su vida. “Amores en la vida hay muchos, creo que el primero que tenemos son nuestros padres, nuestra familia, a quienes amo”.

Muchos esperaban algo relacionado con Álvarez, pero terminaron llevándose una sorpresa, puesto que en los últimos días la noticia de su supuesta separación tomó fuerza cuando, tras el beso con Adamari, la pareja dejó de resaltar su relación en las redes y no compartir ninguna foto o frase derrochando su amor.

Sin embargo, en el mensaje que dio una contundente respuesta a quienes comentaban sobre su supuesta separación.

“Segundo, pienso que otro amor de la vida es la pareja. En este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo, a quien considero mi compañera de vida”, indicó.

Esto generó de inmediato mucha alegría entre los fanáticos de la pareja, puesto que el actor dejó atrás todo rumor y dejó más que claro que espera compartir su vida con la colombiana.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas viajaron a París. - Foto: Captura video tomada del perfil de Instagram de @danielaalvareztv

Daniella Álvarez dejó de lado rumores de ruptura con Daniel Arenas; fue vista celebrando

A pesar de que Daniel Arenas se pronunció y pidió disculpas, los comentarios bombardearon las redes sociales, poniendo en duda si seguía o no la relación con la ex Señorita Colombia. Un programa de televisión nacional lanzó detalles, insinuando que este noviazgo no aguantó la situación y quedó en el pasado.

Lo sé todo indicó que Daniella Álvarez le habría terminado al Daniel Arenas, pese a las explicaciones y comportamientos que plasmó el actor en redes sociales. El formato de entretenimiento apuntó que allegados a la relación mencionaron que los dos famosos no lograron salir de esto y ahora están solteros.

La pareja aún no aclara si están o no juntos. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

En medio de los rumores y chismes que salieron a la luz sobre la relación de la exreina y el artista, las miradas de los curiosos se posaron sobre una serie de contenidos que publicó Álvarez en su cuenta oficial de Instagram, donde reflejó la poca importancia que les dio a las especulaciones sobre su vida sentimental.

Según se observó en la red social, la exreina se fue de fiesta a celebrar el Carnaval de Barranquilla, donde no dudó en participar de las actividades, festejos y eventos. La colombiana plasmó una gran sonrisa en cada contenido, evitando pronunciarse sobre esta información relacionada con su privacidad.

En un carrete de fotos que subió, Daniella Álvarez apareció luciendo un traje fucsia con lentejuelas, un tocado del mismo color en su pelo y unos zapatos deportivos en tonos metalizados. En las postales posó junto a su hermano, sus allegados y la actual Señorita Colombia.

A pesar de que la también presentadora mostró un poco del ambiente que se vive en Barranquilla, el interés de los curiosos continuó en las interacciones que tuvo con los contenidos de Daniel Arenas, las cuales fueron hace varias semanas. Ambos todavía se siguen en redes sociales, pero no compartieron ningún post juntos que desmienta la supuesta ruptura.