Daniel Arenas envió un mensaje de reflexión que aumentó rumores de su ruptura con Daniella Álvarez

Daniel Arenas y Daniella Álvarez se convirtieron en una de las parejas más admiradas del país debido a la manera en la que hicieron pública su relación y cómo han vivido su amor en medio del apoyo, el respeto y el amor.

Para nadie es un secreto que la vida de la famosa presentadora cambió rotundamente desde el momento en el que perdió una de sus piernas y desde entonces ha tenido que recibir apoyo constante, el cual lo encontró en su pareja, el actor colombiano.

Justamente por esa razón, muchos empezaron a admirar la relación entre ambos famosos, ya que Arenas estuvo junto a la modelo en cada momento que ella lo necesitaba y, con paciencia y delicadeza, el actor le hacía notar el amor que siente por ella.

La pareja no ha vuelto a publicar nada en sus redes sociales. - Foto: Tomado de Instagram @danielaalvareztv

No obstante, hace algunas semanas en redes sociales empezó a hablarse mucho sobre el romance entre ambos, pues al actor le salió un importante trabajo fuera del país y sin dudarlo lo tomó dejando todo a un lado por mejorar en su campo profesional.

En la actualidad, Daniel Arenas ya se estableció en Estados Unidos, más precisamente en Miami, teniendo en cuenta que es el nuevo presentador del programa matutino de Telemundo Hoy en día y la cadena televisiva se ubica en esa ciudad del territorio norteamericano.

Aunque no lleva mucho tiempo allí, las semanas que han pasado desde su mudanza han sido fundamentales para que se desaten cientos de rumores alrededor de su relación de pareja con la modelo Daniella Álvarez, que sigue viviendo en Colombia y a quien recientemente se le vio muy contenta en el Carnaval de Barranquilla.

La exreina disfrutó del Carnaval de Barranquilla. - Foto: @danielaalvareztv

Cuando el actor se fue a vivir a Estados Unidos por este nuevo trabajo, muchos le preguntaron sobre qué iba a pasar con su novia o si ella se iba a vivir con él a Miami.

A pesar de que Arenas declaró que era posible que cuando él se estabilizara en Estados Unidos su novia se fuera a acompañarlo, en la actualidad parece que la presentadora no tiene muchos planes de mudarse, pues ha estado trabajando en campañas y demás aquí en Colombia.

Precisamente en los últimos días, por medio de sus redes sociales, la presentadora ha compartido lo que ha estado haciendo y se le ha visto muy ocupada, pues desde atender la fiesta en el Carnaval de Barranquilla, hasta sesiones de fotos, a Álvarez no le está quedando tiempo para pensar en un traslado de país.

Hasta el momento ninguno de los dos famosos ha confirmado una ruptura, pero tampoco han desmentido los rumores ni se han mostrado en contacto, por lo que no se sabe si en definitiva su relación se acabó o simplemente la han mantenido en privado.

No obstante, este miércoles 22 de febrero, cuando se conmemoró en el mundo el miércoles de ceniza que da inicio a la cuaresma de Semana Santa, Arenas apareció en sus redes sociales para hablar de lo que para él significa la fe católica y lo importante que es el ritual de ponerse la cruz de ceniza en la frente.

El actor colombiano participó del miércoles de ceniza. - Foto: @danarenas

Tal como declaró en unas historias publicadas en su Instagram, la ceniza es un símbolo de cambio, de transformación, de esperanza. Por eso, apenas salió del trabajo en Telemundo se dirigió hacia una iglesia y se puso la ceniza que le ayudó a reflexionar sobre lo que está hacienco en la actualidad, siendo más activo y dejándose conocer por aquellos que admiran su trabajo como actor, pero nunca lo habían conocido como persona.

En ese momento vivió una serie de experiencias especiales, pues para él todo son señales de Dios y fue allí cuando destacó que en lo que lleva en Estados Unidos ha entendido muchas cosas porque ha recibido varias señales y una de esas fue de un televidente que le dijo que “todo lo que viene de Dios da paz y lo que no…”.

Ahí se quedó callado, pero luego agregó que en definitiva las cosas que no son enviadas por Dios simplemente no serán y algo que no da paz lo mejor es no conservarlo. Esto no es una señal clara de que su relación se rompió, pero sí es un mensaje que dejó mucha confusión.