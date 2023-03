Madre de Piqué habría evitado que el exfutbolista hiciera inesperada ‘jugada’ contra de Shakira; todo daría particular giro

Shakira y Gerard Piqué no lograron escapar del foco de los medios internacionales, debido a todos los detalles que se desvelaron de la relación que sostuvieron. Pese a que ambos continuaron con sus vidas y proyectos, las miradas de los curiosos se posaron en los ‘secretos’ que salieron a la luz en los últimos meses.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

La cantante y el exfutbolista tuvieron un cruce de mensajes e indirectas en las plataformas digitales, acaparando la atención de millones de personas. El deportista recurrió a sus entrevistas y apariciones en público para tirarle pullas a la barranquillera, mientras que ella decidió recurrir a sus canciones para soltar indirectas contra su ex y la nueva novia que tiene.

Aunque Gerard Piqué no hizo mayor movimiento contra Shakira, recientemente se reveló que todo pudo llegar a ser distinto de no ser por Montserrat Bernabéu, madre del exfutbolista, quien, supuestamente, intervino y evitó que se armara un fuerte problema. Un programa español enfatizó en que había una nueva versión de la historia, donde todo daría un giro sorpresivo y particular.

Shakira siempre presumió públicamente de su buena relación con su suegra, Montserrar Bernabeu. - Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que reveló el formato Fiesta de Telecinco, Saúl Ortiz indicó que esta realidad era muy distinta a lo que se presentó en los medios anteriormente. El periodista, integrante del programa, aseguró que la imagen de la exsuegra de Shakira era errada, ya que ella era la verdadera víctima de lo que sucedía en el presente.

El comunicador afirmó que Montserrat Bernabéu fue pieza clave en distintos momentos de la separación entre la cantante y el exfutbolista, ya que se dieron situaciones que estuvieron al borde de convertirse en un escándalo gigante. Todo parece apuntar a que la famosa médica puso freno a su hijo para que no reaccionara mal contra la cantante por lo que venía sucediendo desde antes.

La colombiana cortó toda relación con los padres de su expareja. - Foto: Instagram @3gerardpique

“En esta historia es una víctima de chismes, es una víctima de señalamientos, de la maledicencia de esas personas que siguen a Shakira y que creen a pies juntillas lo que dice ella”, dijo al inicio.

“Montserrat ha tenido siempre una actitud muy cercana con Shakira, protectora, la ha cuidado muchísimo y ha evitado conflictos de paparazzis con el matrimonio. Ha tenido un comportamiento ejemplar y siempre ha protegido a Shakira”, agregó, señalando que no todo era como se pintaba en los medios y las redes sociales.

No obstante, Saúl Ortiz afirmó que la madre de Piqué fue fundamental para evitar que su primogénito armara un fuerte problema con su expareja, frenándolo en seco y haciéndolo entrar en razón, ya que, según medios internacionales, podría ser una venganza por lo que acontecía con las canciones y las letras.

“En algún momento Piqué ha querido ‘montar un pollo’ y su madre lo ha frenado y le ha dicho ‘no es sensato’, ‘no tienes que hablar’, ‘no tienes que buscar más conflictos’”, dijo el periodista, dándole crédito a Bernabéu como protagonista de esta sabía decisión.

El futbolista recibió una pregunta en la que terminó nombrando a su expareja. - Foto: YouTube John Nellis - Instagram @shakira

Es importante recordar que, de acuerdo con información que dio Laura Fa de las Mamarazzis, Shakira tendría un fuerte ‘raye’ contra su exsuegra por ser cómplice y aliada de Piqué y Clara Chía, precisamente cuando todo estaba empezando. La mujer habría cubierto a su hijo con esta infidelidad, camuflándose como un apoyo moral para la cantante en el momento difícil que vivía.

“Todo se debe a que cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chía se refugiaban en una casa que los padres de Piqué tienen en Cabrils, municipio del Maresme cercano a Barcelona. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y qué mal lo estoy pasando, la suegra era cómplice de esconder esta nueva relación”, mencionó la española, indicando que la artista pop estuvo con terapista y mejoró mucho su estabilidad emocional.

“Eso ha sentado muy mal a Shakira. Cualquier madre hace eso o no, hace lo que quiere. Shakira está como está, un especialista va una vez por semana a su domicilio, hace terapia y se está curando”, agregó en aquel entonces la comunicadora.