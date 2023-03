Gerard Piqué habló sobre su imagen ante el mundo y le habría enviado fuerte mensaje a Shakira

Gerard Piqué habló con el diario El País de España sobre varios temas y dejó entrever algo que se asume como una respuesta a lo que ha sucedido tras su mediático divorcio con la cantante colombiana Shakira.

La imagen de Piqué

De acuerdo con el futbolista, quien se retiró del futbol el pasado mes de noviembre, a sus 35 años, a pesar de los cambios que ha vivido recientemente, ha sido sentirse bien: “Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, aseguró.

“No me voy a gastar pasta [dinero] en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa", aseguró Piqué. - Foto: RAC1

“Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”, aseguró el deportista, y dijo que la buena o mala imagen reputacional no es una prioridad para él.

Piqué no habló abiertamente de Shakira o de su divorcio, lo que sí aseguró es que cada uno tiene una responsabilidad al hacer lo mejor para los hijos. - Foto: Fotos tomadas RAC1 via Europa Press/Instagram @fallontonight - Montaje: SEMANA

Habla de Shakira

Piqué no habló abiertamente de Shakira o de su divorcio, lo que sí aseguró es que cada uno tiene una responsabilidad al hacer lo mejor para los hijos:

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo y, además afirmó que lo más importante con ellos es protegerlos: “Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, apuntó el exfutbolista.

Lo que extraña del fútbol

El jugador aseguró en la entrevista que no se arrepiente de haberse retirado del fútbol, aunque detalló que a veces extraña el ambiente de los partidos, la competitividad, la emoción.

"Si me ponían el partido a las cuatro de la tarde, tras comer, con sol… me costaba, tengo que ser honesto”, aseguró Piqué sobre su retiro. - Foto: AFP

“Para nada. Solo echo de menos la competitividad y los ambientes eléctricos de los partidos en el Bernabéu y en Cornellà. Llevaba muchos años y cada vez me costaba ir a según qué campos (dónde tenía que jugar). Si me ponían el partido a las cuatro de la tarde, tras comer, con sol… me costaba, tengo que ser honesto”, relató.

Pique además asegura que en su vida necesitaba de otros desafíos: “Necesitaba nuevos retos”, indicó.

La entrevista que le dio Piqué a El País se realizó en Kosmos, la empresa de la que es dueño el catalán.

Kosmos

La empresa Kosmos fue creada por el deportista del FC Barcelona en el año 2017, con el apoyo de Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, una tienda en línea de Japón, la más grande del país, en donde los usuarios pueden comprar más de 18 millones de productos de 18.000 vendedores.

“Fundada en Barcelona en 2017, Kosmos Global Holding SL está construyendo una cartera global de empresas de deportes, medios y entretenimiento de alta calidad. Con un enfoque particular en los deportes y el acceso exclusivo, KGH está capitalizando y dando forma a este panorama en rápido crecimiento”, dice la página web de la empresa.

La empresa ha estado en el foco mediático tras la polémica por intermediar en la organización de la Supercopa de España, en Arabia Saudita. De acuerdo con el diario ABC de España, la empresa obtuvo ganancias hasta por 24 millones de euros en comisiones, gracias a la organización de este torneo.

Piqué se ha defendido de las acusaciones y ha dicho que le gusta el éxito, más que el dinero: “No me he metido en Kosmos por el dinero. Podría estar toda mi vida estirado en un sofá sin hacer nada. Generar dinero significa éxito y eso me gusta. Me gusta tener éxito en todo lo que hago”, dijo en una rueda de prensa.