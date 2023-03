Carlos Vives habló del asedio que vive en España por parte de los paparazzis gracias a Shakira y Piqué

A lo largo de los años, los artistas colombianos Shakira y Carlos Vives han forjado una gran amistad que va más allá de los escenarios. De hecho, en días pasados, el cantante samario felicitó a la barranquillera, quien con lágrimas le agradeció.

Sin embargo, Carlos Vives se ha mantenido al margen de los temas personales de Shakira, como la separación con el exjugador español Gerard Piqué.

A propósito, en una reciente entrevista con el periodista Dani Martínez, el samario dijo ser asediado por paparazi gracias al boom mediático que han generado Shakira y Piqué, quien de hecho ya se deja ver más de seguido con su novia Clara Chía.

Gerard Piqué y Clara Chía - Foto: Instagram: Gerard Piqué/Europa Press

“Yo estoy realmente impresionado porque las últimas veces que he llegado a España me han perseguido los paparazi y yo decía: ‘¡Wao, estoy tan pegado que me persiguen!’. Pero resulta que es para preguntarme cómo está Shakira, dónde está, qué le ha pasado o qué hay de Piqué, y no sé. Yo les digo que ellos se arreglan y eso va a estar bien, (…) nadie me pregunta por mi canción o qué hay de nuevo en mi carrera”, dijo puntualmente Carlos Vives.

Además, aclaró en la misma entrevista que no era cierto que estuviera preparando una nueva colaboración con Shakira.

Por otra parte, tras la separación de Shakira y Piqué, uno de los principales focos de atención en redes sociales y la prensa rosa fueron las rencillas que tenía la colombiana con su exsuegra, Montserrat Bernabéu, quien habría tenido comportamientos no muy agradables con ella desde tiempo atrás.

Pese a que la barranquillera nunca habló sobre estos líos, fuentes y contenidos revelaron que no todo era color de rosa en la familia Piqué-Mebarak.

De acuerdo con lo que quedó registrado en Instagram y Twitter, un video se hizo viral entre millones de personas, debido a un particular detalle que plasmó. Se trató de un aparente cruce entre la mamá de Piqué y Shakira en un evento deportivo al que asistieron.

Piqué y Shakira asistieron a un evento deportivo, pero las miradas se posaron en un momento bastante incómodo. - Foto: WireImage

Según se mencionó en las plataformas digitales, Montserrat Bernabéu y Shakira asistieron a la gala de l’Esport Catalá, la cual se llevó a cabo en Barcelona en 2017. En esta cita deportiva se premiaría a Piqué como el mejor deportista del año, por lo que las dos estarían en primer lugar junto al catalán.

El problema surgió cuando una cámara captó el momento exacto en el que la progenitora de Piqué tomó del rostro a la colombiana y la intentó callar, poniéndole el dedo en la boca. Este material volvió a circular y se viralizó entre los usuarios de redes sociales, detonando una chispa en la que una cuenta indicó que en el pasado ya se había presentado un problema muy serio entre la española y la cantante.

Shakira junto a sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, en uno de los partidos del Barcelona FC. - Foto: getty images

Aquel perfil aseguró que un allegado de la familia presenció una particular e inesperada situación en la que, supuestamente, Bernabéu le habría dado un golpe a Shakira. Medios como Mundo Deportivo y Blu Radio reseñaron esto, basándose en el que habría sido un lío denso.

“Alguien cercano a la familia Piqué-Mebarak, que frecuentaba la casa de ellos, supuestamente dijo que ya había presenciado una discusión seria, en la que Montserrat Bernabéu (la exsuegra de Shakira) golpeó a Shakira en la cara frente a Gerard y sus hijos”, escribió el perfil @suitedieciseis.

Alguien cercano a la familia Piqué-Mebarak, que frecuentaba la casa de ellos, supuestamente dijo que ya había presenciado una discusión seria, en la que Montserrat Bernabeu (la ex suegra de Shakira) golpeó a Shakira en la cara frente a Gerard y sus hijos. pic.twitter.com/LTxrvt1XeR — suite 16 (@suitedieciseis) March 15, 2023

Por el momento se desconoce si esta discusión sucedió realmente, pese a que muchos medios internacionales replicaron la información compartida. Lo único claro es que en el pasado se dio a conocer la que sería la verdad detrás de este polémico video en el que querían callar a Shakira.