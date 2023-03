Piqué no aguanta más y toma radical decisión sobre Shakira; destapan daño que le ha hecho la colombiana

Miles de rumores han girado en torno a la vida privada de Gerard Piqué luego de su separación con Shakira, pues las últimas canciones de la colombiana lo han puesto nuevamente en el ojo del huracán. El español ha sido fuertemente criticado por su romance con Clara Chía, su actual novia.

En menos de un año, el catalán se convirtió en el principal foco de los medios internacionales por su vínculo amoroso con la joven. No son pocos los que creen que fue el principal culpable de la ruptura con la artista barranquillera, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

Esta semana, de igual manera, se conoció que el exjugador del Barcelona se volvió a molestar con la cantante colombiana debido a las declaraciones que dio en el Show de Jimmy Fallon.

De acuerdo con el periodista Saúl Ortiz, el ibérico está bastante cansado de que Shakira ventile constantemente algunas intimidades de la familia. Incluso, señaló que está analizando varias alternativas para ponerle un freno a la barranquillera.

“Piqué está que trina, luego de comprobar que la cantante ha hecho caso omiso a la petición de no hacer públicos aspectos relacionados con la intimidad de la familia que tienen en común. Fuentes muy próximas al deportista advierten que su hartazgo es mayúsculo y que estudia alternativas para terminar con esta situación que empieza a ser insostenible”, indicó inicialmente en el portal 20Minutos.

El comunicador, que es allegado a la familia del exfutbolista, recalcó que el español no quiere recurrir a temas legales y que espera solucionar esta situación a través del diálogo, sin meter a los abogados.

Gerard Piqué quiere que se calmen las aguas frente al último movimiento de Shakira https://t.co/U9SGdRn8jY Por @saulortizs — 20minutos.es (@20m) March 14, 2023

“En contra de lo que muchos creen, en su ánimo no está el alimentar las diferencias con la madre de sus hijos. Por eso, aunque a día de hoy las comunicaciones entre ellos se producen mayoritariamente entre los abogados que les representan, ansía el momento en el que puedan volver a hablar sin necesidad de tensiones o reproches”, agregó Ortiz.

Luego, enfatizó: “Pese a que la ventisca musical también se la ha llevado por delante, su madre comparte la misma visión y considera que es mejor pasar página que litigar, enfrentarse o provocar. El diálogo es, para ella, la única arma posible en una guerra de estas características”.

El reconocido periodista reiteró finalmente en su cuenta de Twitter que el daño que más le afecta a Gerard Piqué es que la colombiana meta a sus hijos de por medio en algunos de los dardos que le ha mandado.

“Lo he estado contando en estos días. Lo único que hace daño a Piqué es la utilización de sus hijos”, concluyó el reportero, quien en repetidas oportunidades ha criticado a la barranquillera.

Lo he estado contando estos días en @20m, @fiestatelecinco y @cuatroaldia. Lo único que hace daño a Piqué es la utilización de sus hijos pic.twitter.com/L7jiHkDx13 — Saúl Ortiz (@saulortizs) March 15, 2023

Cabe recordar que Gerard Pique rompió esta semana el silencio en El món a Rac1, programa presentado por su amigo Jordi Basté, y se pronunció por primera vez sobre la mediática canción de Shakira y Bizarrap.

Aunque intentó no nombrar a la colombiana, el empresario español recalcó que él y ella tienen el deber de proteger a sus hijos, por lo cual cada uno toma las determinaciones que cree correctas. Sin embargo, señaló que lo ideal es que los pequeños no sufran.

“Obviamente la he escuchado. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, y es proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que los niños estén bien”, manifestó Piqué, visiblemente incómodo.

Estas declaraciones, que no pasaron inadvertidas, dejan ver que el exjugador del Barcelona nunca ha estado de acuerdo con el comportamiento que la artista ha adoptado desde su ruptura.