Piqué, sin tapujos, se destapó sobre Shakira en vivo y le lanzó fuerte reproche; metió a sus hijos

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, sin duda, se convirtió en el primer gran fenómeno musical a nivel mundial de este año y superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, siendo una de las canciones más escuchadas en la historia de esa plataforma.

“Yo contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te salpique. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice una de sus estrofas.

Piqué habló por primera vez sobre la canción de Shakira y Bizarrap. - Foto: Pantallazos de video de King League y video oficial de Shakira

El exitoso tema musical de la barranquillera también provocó una lluvia de reacciones en las diferentes redes sociales. Asimismo, puso una vez más en el ojo del huracán a Gerard Piqué, luego de su separación.

Ante el impacto mediático que tuvo la canción, el exfutbolista rompió esta semana el silencio en el programa El món a Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté, y no dudó en mandarle un fuerte reproche a Shakira.

Puntualizó que él siempre ha priorizado el bienestar de sus dos hijos, Milan y Sasha, y, pese a que intentó no nombrar a la colombiana, el empresario español recalcó que él y ella tienen el deber de proteger a los menores, así como que cada uno toma las determinaciones que cree correctas. Sin embargo, señaló que lo ideal es que los pequeños no sufran.

El exfutbolista indicó que lo más importante es cuidar a sus hijos. - Foto: @kingsleague

Gerard Piqué rompe su silencio con reproche a Shakira. - Foto: RAC1

“Obviamente la he escuchado. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, y es proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que los niños estén bien”, manifestó Piqué, visiblemente incómodo.

Estas declaraciones, que no pasaron inadvertidas, dejan ver que el exjugador del Barcelona nunca ha estado de acuerdo con el comportamiento que la artista ha adoptado desde su ruptura.

Con respecto a la presencia de Milan en la primera transmisión de la Kings League, el ibérico admitió que su aparición en el evento no estaba planeada, pero que aceptó llevarlo debido a que este se lo pidió personalmente.

Piqué admitió que la aparición de su hijo en la Kings League no estaba planeado. - Foto: Fotograma, 0:43, ClipEpicardos - YouTube

Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja, tras varios meses de especulación. - Foto: Instagram

“Me gusta que participe en cosas que le hagan feliz. No estaba previsto que participara y me pidió salir; yo, encantado. Me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen las mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”, agregó.

Cabe recordar que la barranquillera emitió en aquel momento un comunicado de prensa en el que precisaba que ella no había aprobado ningún tipo de permiso para que su hijo mayor saliera en la mencionada transmisión.

El exdefensor aprovechó el diálogo con Basté para confesar que se encuentra “muy bien” y “feliz” luego de su inesperada retirada del fútbol hace unos meses, enfatizando que en su vida estaban pasando muchas cosas y que tenía que tomar la mejor decisión para su entorno.

Piqué no quiso hablar más sobre su ruptura con la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Shakira emitió un comunicado donde señaló que ella no dio permiso para que Milán saliera en la Kings League - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Shakira, por su parte, habló hace unos días en exclusiva con el noticiero NMás sobre todo lo que ha vivido en los últimos meses. Además, reveló cómo surgió la idea de trabajar con Bizarrap.

La barranquillera afirmó en el informativo mexicano que Milan fue el que le sugirió que tenía que sacar una canción junto al productor argentino, puesto que era muy famoso en las diferentes redes sociales.

Shakira aseguró que Milan le sugirió cantar con el argentino - Foto: Instagram @shakira - Fotograma Canal N+

Shakira fue invitada de honor junto a Bizarrap en el Show de Jimmy Fallon. - Foto: Getty Images / NBC

“Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. ¡Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino!’ y le digo: ‘mira, mira, ¡mira quién me ha escrito!’, y era Bizarrap”, concluyó la colombiana.