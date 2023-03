Inesperada reacción de Piqué sobre boda con Clara Chía; tomaría decisión que afectaría a Shakira

Miles de rumores han girado en torno a la vida privada de Gerard Piqué luego de su separación con Shakira, pues las últimas canciones de la colombiana lo han puesto nuevamente en el ojo del huracán. El español ha sido fuertemente criticado por su romance con Clara Chía, su actual novia.

En menos de un año, el catalán se convirtió en el principal foco de los medios internacionales por su vínculo amoroso con la joven. No son pocos los que creen que fue el principal culpable de la ruptura con la artista barranquillera, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabeu - Foto: Europa Press

El ibérico, sin embargo, ha podido superar de a pocos el fuerte tsunami que generó la colombiana con sus dos últimas canciones, y está viviendo uno de los momentos más especiales de su amorío con la publicista. Incluso, se conoció hace poco que los españoles no descartan casarse.

“Hablaron, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría que fuese su enlace matrimonial. Ella en ningún momento quiere que sea una boda por todo lo alto, quiere que sea algo muy íntimo, privado y familiar, y no quiere que esto vaya más allá de una noticia”, indicó Mónica Vergara, presentadora del programa Fiesta (Telecinco).

Mientras la barranquillera cosecha múltiples éxitos internacionales, Piqué continua con su vida discreta en Barcelona. Parece que su relación sentimental con Clara Chía va viento en popa, tanto que los rumores sobre su posible boda han corrido como pólvora.

Europa Press ha hablado en exclusiva con el exdefensor después de hacer su programa de la Kings League y le preguntaron sobre la intención que tendría de pasar por el altar con la joven catalana. El empresario prefirió guardar silencio ante las preguntas insistentes de los medios de comunicación y se marchó rápidamente.

“El exfutbolista podría darse el ‘Sí, quiero’ de manera privada con la joven y, con el tiempo, anunciarlo a través de sus redes sociales como tantos rostros conocidos lo han hecho. O, por el contrario, podría anunciarlo a bombo y platillo para continuar con la ‘guerra mediática’ con la colombiana”, agregó el informativo.

Habló la ex de Piqué

Nuria Tomás, que fue la primera novia conocida del exfutbolista, reapareció esta semana y habló por primera vez sobre el comportamiento que la cantante colombiana ha tenido tras su separación, convirtiendo al padre de sus hijos y a su nueva novia en el objetivo de todos sus dardos.

“Cuando hay sentimientos de por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo a tanto. No conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle”, afirmó la modelo, dejando entrever que alcanza a comprender el dolor de la artista.

Sin embargo, lo que parece no compartir es que Shakira la haya agarrado contra Clara Chía y sentenció: “No te puedo decir nada, pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar unidas. No he hablado nunca de Gerard y no lo voy a hacer ahora”.

Nuria Tomás habló sobre la ruptura de Shakira y Piqué. - Foto: Europa Press

Cabe recordar que el exdefensor y la hija del conocido empresario, Enrique Tomás, mantuvieron una sólida relación que duró cerca de dos años y que terminó en 2010, poco después de la irrupción de Shakira en la vida del catalán.

La actriz admitió finalmente que le resulta increíble que le sigan nombrando ese tema, ya que se casará próximamente con su actual pareja, August Puig Bosch, de quien no duda en afirmar que es el hombre de su vida. A su felicidad en el terreno personal se une el éxito que está teniendo su firma ‘The Social Hub’ en la actualidad.