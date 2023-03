Apareció ex que Piqué cambió por Shakira; se desahogó y destapó confesión sobre la colombiana

Miles de rumores han girado en torno a la vida privada de Gerard Piqué luego de su separación con Shakira, pues las últimas canciones de la colombiana lo han puesto nuevamente en el ojo del huracán. El español ha sido fuertemente criticado por su romance con Clara Chía, su actual novia.

En menos de un año, el catalán se convirtió en el principal foco de los medios internacionales por su vínculo amoroso con la joven. No son pocos los que creen que fue el principal culpable de la ruptura con la artista barranquillera, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

Nuria Tomás, que fue la primera novia conocida del exfutbolista, reapareció esta semana y habló por primera vez sobre el comportamiento que la cantante colombiana ha tenido tras su separación, convirtiendo al padre de sus hijos y a su nueva novia en el objetivo de todos sus dardos.

“Cuando hay sentimientos de por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo a tanto. No conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle”, afirmó la modelo, dejando entrever que alcanza a comprender el dolor de la artista.

Sin embargo, lo que parece no compartir es que Shakira la haya agarrado contra Clara Chía y sentenció: “No te puedo decir nada, pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar unidas. No he hablado nunca de Gerard y no lo voy a hacer ahora”.

Cabe recordar que el exdefensor y la hija del conocido empresario, Enrique Tomás, mantuvieron una sólida relación que duró cerca de dos años y que terminó en 2010, poco después de la irrupción de Shakira en la vida del catalán.

La actriz admitió finalmente que le resulta increíble que sigan nombrando ese tema, ya que se casará próximamente con su actual pareja, August Puig Bosch, de quien no duda en afirmar que es el hombre de su vida, A su felicidad en el terreno personal se une el éxito que está teniendo su firma ‘The Social Hub’ en la actualidad.

Analizan actitud de Shakira

Maryfer Centeno, reconocida grafóloga y experta en lenguaje corporal, no dejó pasar por alto la última entrevista de Shakira y analizó detalladamente la actitud de la colombiana durante la charla con Enrique Acevedo.

De acuerdo con la mexicana, la cantante cafetera todavía vive un fuerte duelo por la separación con Gerard Piqué y no puede ocultar su tristeza, la cual se ve reflejada en su mirada. Además, indicó que este tema todavía le produce bastante dolor.

“Está hablando de un tema que le resulta serio, los ilustradores van hacia adentro y la expresión sigue siendo de tristeza. En cualquier momento parecía que iba a romper en llanto, quería llorar”, indicó inicialmente.

La grafóloga, de igual manera, aseguró que la colombiana realmente abrió su corazón en esta entrevista y enfatizó que mostró sus verdaderos sentimientos con respecto a lo duro que fue superar la ruptura con el español.

“A pesar de estar sanando, la mirada de Shakira sigue siendo triste. Hay tensión en los labios y las manos van hacia adentro, porque piensa que las miradas están sobre ella. Tiene que respirar por la dificultad que siente al decirlo, pero su postura sigue siendo abierta, se está abriendo”, agregó.

Luego, precisó: “Nos está contando su verdad, ni siquiera está tratando de controlar los gestos. No está tratando de controlar en ningún momento la narrativa, está abriendo su corazón, realmente nos está diciendo quién es y cómo se siente. Nos está expresando a través de su mirada la tristeza que siente”.

Centeno recalcó en su canal oficial de YouTube que el lenguaje corporal de Shakira deja ver que está viviendo en la actualidad un proceso de sanación. Finalmente, afirmó que la artista sintió felicidad cuando dijo que había un lugar en el infierno para todas las mujeres que no apoyaban a las demás.