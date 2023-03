Daniela Ospina se sinceró sobre compleja situación con su hija Salomé, hija de James Rodríguez: “es muy complejo”

Daniela Ospina y James Rodríguez se convirtieron en foco de atención de algunos medios debido a la ruptura amorosa que atravesaron años atrás. Ambos centraron su vida en beneficio de su hija Salomé Rodríguez, quien nació como fruto del amor que construyeron durante el tiempo que sostuvieron un vínculo sentimental.

James Rodríguez y Daniela Ospina cuando aún estaban juntos. - Foto: Getty Images

Con el pasar del tiempo, la primogénita de la expareja cautivó en redes sociales con sus bailes, sus coreografías y los videos que grababa en compañía de otros famosos, demostrando el fuerte talento que corría por sus venas. La menor, en compañía de sus padres, explotó esta destreza, robándose aplausos y elogios de miles de personas.

Sin embargo, meses atrás, Salomé Rodríguez comenzó a desaparecer de ciertos contenidos de sus padres, despertando curiosidad en más de uno que no la volvió a ver con sus videos de baile. Ante la incertidumbre que surgió, Daniela Ospina aprovechó una entrevista con Buen día, Colombia para sincerarse y contar la compleja situación que vivió con su hija.

La empresaria habló sobre su hija y los contenidos en redes sociales - Foto: Instagram @daniela_ospina5 - Foto: Foto: Instagram @daniela_ospina5

De acuerdo con lo que quedó registrado en el matutino del canal RCN, la empresaria conversó con los presentadores sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. La colombiana mencionó un poco sobre su familia y el vínculo que crearon, manifestando lo bonito y estable que fluye entre todos actualmente.

Ana Karina Soto quiso indagar sobre las situaciones incómodas que aparecen en redes sociales y las constantes críticas que hacen los usuarios de estos escenarios, preguntando cómo las lidian en su día a día, sin dejar que les afecten. La empresaria y modelo no se quedó callada y comentó un poco de lo complicado que se torna lidiar con palabras de personas ajenas a su vida privada.

“Es muy complejo, decirte que es fácil sería mentirte, porque lo que les dicen a los hijos duele más. A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro, te toca”, expresó en el diálogo con el medio de entretenimiento.

Daniela Ospina aclaró por qué dejó de compartir tantas cosas junto a su hija Salomé - Foto: Instagram @daniela_ospina5 - Foto: Foto: Instagram @daniela_ospina5

Daniela Ospina afirmó que disfrutaba compartiendo los contenidos de su hija en redes sociales, pero varias palabras negativas y positivas la hicieron cuestionarse y cambiar esta dinámica. Pese al talento y la pasión que sentía la menor por esta actividad, a veces prefería retirarse y esquivar comentarios criticando cualquier aspecto de la vida de su hija.

“Me gustaría compartir más cosas de Salo, mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento, y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”, reveló en la charla con el programa, enfatizando en los cambios que hizo en las dinámicas con Salomé.

La colombiana afirmó que protegia a su hija de los comentarios malintencionados que había en redes sociales. - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Ella es una niña que es niña, pero a veces es grande. A veces parece de dos años y otras de 20 años″, agregó la creadora de contenido, puntualizando en que su hija ya estaba grande y se podía exponer a leer algunas críticas en estos espacios virtuales.

Daniela Ospina no dudó en sincerarse y revelar que también “quisiera compartir más cosas, pero se le ha dificultado un poco por lo que piensa la gente y por respetar su privacidad. Tengo que respetarle a ella, pero más allá de su privacidad, se trata de lo que quiera leer o no”. La empresaria aseguró que pensaba bastante en su hija y lo que podía detonar este mundo detrás de una pantalla.

La colombiana fue interrogada sobre James Rodríguez, a lo que ella indicó que sostenían una relación bastante madura y estable en torno a su hija. La expareja del futbolista, que reveló si desea tener más hijos con Gabriel Coronel, mencionó el trabajo en equipo que hacían, rehaciendo sus vidas sin afectar al otro.

“Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos en nuestro pasado, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado, el corazón de mi hija”, enfatizó.