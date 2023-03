Daniela Ospina calienta las redes sociales con estas espectaculares fotos en lencería

Daniela Ospina es una de las mujeres más reconocidas a nivel nacional; la deportista y empresaria paisa es recordada en el mundo de la farándula, luego de que sostuviera una relación con el jugador de fútbol profesional colombiano James Rodríguez. Fruto de este amor nació Salomé Rodríguez, la hija de ambos que actualmente reside con su madre en Miami.

La también modelo compartió una galería de fotos en su cuenta personal en Instagram donde acumula 7,3 millones de seguidores como un detalle en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Por medio de un carrete que contiene cuatro fotos, la mujer fue admirada, una vez más, por su escultural figura.

En todas las fotografías, la deportista porta una lencería de color negro. En la primera se le ve acostada en el suelo, en la imagen destacan sus curvas. La segunda foto es en blanco y negro y la foto destaca la belleza de su rostro, ya que es en plano medio. La tercera es muy similar a la primera, pero sus manos se encuentra en una posición diferente. La última fotografía muestra en primer plano es rostro de esta belleza mujer.

Daniela Ospina siempre ha destacado por su belleza y sensualidad. - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Las fotografías fueron compartidas con un mensaje que dedicó la empresaria a todas las mujeres en su día donde aseveró que las mujeres cuentan con el poder y la magia para lograr todo lo que se propongan. “MUJER… Puedes lograr todo lo que quieras porque tienes todo el poder y la magia ✨ Feliz día para todas”. ❤️

Daniela Ospina es una empresaria, modelo y deportista paisa. - Foto: Instagram @daniela_ospina5

Tras la sensualidad que derrochó Daniela, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, allí destacaron su belleza y trabajada figura. En medio de los comentarios varios de sus fanáticos le pidieron crear OnlyFans.

“Pura pose de OnlyFans”. “¿Pa’ cuando el Only?, “Mi amor, te ves hermosa”. “La perfección a más no poder”. “Qué belleza mi reina”. “Estás espectacular y eres una belleza”. “No me canso de admirar tu belleza”, fueron algunas de las reacciones.

El secreto de belleza de Daniela Ospina para tener un cuerpo “perfecto”

Han sido varias las publicaciones que Daniela ha hecho en sus perfiles oficiales de redes sociales, en las que muestra el cuerpazo que ha cultivado por años con deporte de alto rendimiento y con un estilo de vida saludable.

Por esto, Daniela no tiene problema en posar en bikinis y con conjuntos de lencería que llaman a la sensualidad y el erotismo. Es por esto que sus seguidores no desaprovechan ninguna oportunidad para preguntarle a la antioqueña cómo hace para mantener su escultural figura.

A través de una dinámica de preguntas, Ospina ha decidido aclarar todas estas dudas de sus seguidores y adicionalmente les reveló sus secretos mejor guardados para verse como una “diosa”, como muchos le dicen a través de la sección de comentarios de sus publicaciones.

Daniela Ospina esta comprometida con el actor venezolano Gabriel Coronel. - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Con fotos muy candentes y caribeñas, Daniela reveló cómo mantiene un estilo de vida saludable con su rutina diaria. “Mañana justo Salo tiene clase, pero siempre nos levantamos a las 6:15 a. m., arreglamos casa, desayuno y para el cole de Salo. 7:50 a. m. Salo en el cole. 9:00 a. m. Entreno. 10:00 a. m. todo lo que sea de trabajo: reuniones, trabajos, fotos, crear contenido. Hacer el almuerzo. 2:50 p. m. Salo sale del cole. 4:30 p. m. Baile de Salo. De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. clase de inglés. Luego hacer la cena y a las 9:00 p. m. a dormir”, explicó la paisa.

Luego de su rutina, Daniela dio algunos de sus secretos mejor guardados, que nada tienen que ver con productos milagrosos o rutinas militares, sino con el bienestar de la mente y el ser. “La verdad, llevo muchos años en el deporte y cada mes para mí es un reto diferente de mantener o mejorar. Me dejo llevar mucho por lo que veo en el espejo y si me gusta, está perfecto, pero siempre buscando dar lo mejor de mí, y eso quiere decir dar más. Mi conclusión es: no te preocupes por el tiempo, las cosas bien hechas siempre tienen buen resultado, ten paciencia el tiempo que sea necesario, lo importante es que a diario sí estés buscando ese cambio”, añadió la deportista.