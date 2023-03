Este fue el lujoso regalo que recibió la ‘Barbie colombiana’ de un millonario pretendiente

Tatiana Murillo es conocida en el mundo de las redes sociales, o la farándula nacional, como la ‘Barbie colombiana’. Recientemente, la mujer sorprendió a sus seguidores tras compartir, por medio de su cuenta personal en Facebook, los regalos que le ha dado un misterioso hombre con el fin de conquistarla.

Cabe mencionar que un mes atrás, Tatiana contó en sus historias de Instagram la medida que tuvo que tomar para evitar que su hija, Sofía, cayera en las drogas, debido a que tenía las llamadas ‘malas amistades’. La mujer, para evitar que la menor cayera en dicha adicción, tuvo que sacarla del colegio donde estaba estudiando.

En medio de la angustia que estaba viviendo esta madre con su hija, su admirador le dio un regalo para que pudiera relajarse en medio de esta difícil situación. “Sabía que estaba deprimida y nada mejor que un retiro espiritual a lo millonario, en uno de los lugares más hermosos de Antioquia. Eso no es lo mejor, lo mejor es que la invitación es para mí sola, para pensar unos días en soledad y en un hotel de lujo en Guatapé”, contó.

La Barbie colombiana hizo énfasis en que no se pudo resistir a semejante regalo, incluso mencionó que un chofer la recogió en la puerta de su casa y que la dejará nuevamente allí, luego de su visita a Guatapé.

Tatiana Murillo y su hija. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @tatianamurillooficial

“Esto es un tutorial de cómo ustedes también pueden salir solitas y es que a mí me fascina mi compañía. Yo me amo tanto que podría vivir sola toda la vida”, dijo.

Al llegar al hotel, la mujer destacó la vista que tiene desde su habitación y contó que ya visitó el lujoso restaurante del lugar, donde ya disfrutó de diferentes platillos y algunos licores.

“Estos detallitos son muy buenos, pero no se les olvide que lo mejor es trabajar para darse uno misma esos detalles. A nosotras nos encanta el dinero, pero nos gusta el nuestro”.

‘La Barbie colombiana’ no la va con las drogas y alertó a los padres

La lucha contra las drogas no se remite solamente a lo político o lo social, pues de esa guerra también hacen parte los padres que buscan evitar a toda costa que sus hijos caigan en ello. Tatiana Murillo, considerada la Barbie colombiana, contó recientemente en sus historias de Instagram qué medida tomó para evitar que su hija, Sofía, cayera en esta adicción.

Así lo reveló la misma modelo en los últimos días, quien expuso una difícil situación que atraviesa con su hija, debido a que —como todos los niños y jóvenes— estaba expuesta al consumo de sustancias psicoactivas.

Tatiana Murillo y su hija Sofía Vélez. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @tatianamurillooficial

“Está bien no estar bien, algunas veces es muy raro cuando yo no estoy bien, pero ahora mismo muchos se van a dar cuenta… Hay una realidad que uno nunca piensa que lo va a tocar, y no me importa si me critican, yo soy una mamá supergallina y yo creo que a más de una le ha tocado lo mismo”, manifestó entre lágrimas.

Y continuó diciendo: “Sofi no va a estar conmigo durante varios días porque tomé la decisión de sacarla del colegio, aunque hoy lo dudé… Hay un problema en el mundo con estas hijuep**as drogas y yo prefiero sacar a una niña inteligente a otro colegio, que a una drogadicta a un centro de rehabilitación, Dios no lo quiera”.

Tatiana Murillo la ‘Barbie colombiana’. - Foto: Instagram: @tatianamurillooficial

Con gran preocupación, aseguró: “No tenía buenas amistades y se sentía muy sola, no entiendo por qué, si siempre ha estado conmigo, pero se refugió en personas que se aprovechan de eso”.

Pese al inconveniente, Tatiana dio un parte de tranquilidad, ya que su hija en ningún momento ha ingerido o inhalado, ni se ha inyectado algún tipo de sustancia. “A Sofi le hicimos exámenes y los resultados indicaron que en su cuerpo no hay rastros de ninguna droga”.