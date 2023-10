La barbie colombiana estalló en redes porque le negaron la visa a Estados Unidos “por bonita y operada”

Anualmente son cientos los latinos que aspiran a la visa en Estados Unidos ya sea para estudiar, trabajar, aprovechar el intercambio cultural o simplemente conocer lugares ‘emblemáticos’. Sin embargo, así como el número de solicitudes es alto, la tasa de rechazos también es elevada y en Colombia no es la excepción.

De hecho, este país intenta librarse del permiso, pero todavía le queda un ‘largo’ camino por recorrer, pues uno de los requisitos es tener un bajo índice en la negación del documento. También hay que cumplir otras condiciones que, al menos por ahora, alejan la entrada sin mayores filtros (el contra terrorismo es una de ellas).

En redes sociales no son pocas las experiencias de quienes sitúan Estados Unidos como su lugar predilecto y lo ‘sencillo’ o ‘complicado’ que les resultó entrar. El recibir un ‘no’ por respuesta puede generar desmotivación; sin embargo, no cierra del todo las posibilidades ni impide volver a aplicar más adelante.

Para que la visa sea entregada se deben superar varios requisitos (imagen referencia bandera Estados Unidos). | Foto: Getty Images / Flashpop

Parte de los filtros que mantienen las autoridades norteamericanas evalúan la seguridad nacional, garantizar que el aspirante no busque permanecer más tiempo del autorizado, el hecho de no representar una carga pública, etc. Cada detalle cuenta al hacer la solicitud y puede ser causal de negación.

¿Por qué negaron visa a ‘barbie colombiana‘?

Uno de los casos más recientes fue el de la llamada ‘barbie colombiana’, quien compartió en redes su indignación por no conseguir la visa americana. Más allá del resultado a su petición, la atención entre sus seguidores se enfocó en los motivos que, según ella, la apartaron por ahora de viajar a Norteamérica.

“Estaba pidiendo la visa y me la acaban de negar. Por bonita me la negaron. No hay otra explicación, muchachos; o sea, una mujer como yo: tengo dos camionetas, apartamento, una empresa de eventos hace más de 11 años, solvente económicamente, una hija de 14 años... ¿Llego y me voy a ir a quedar allá?”, afirmó.

La mujer, cuyo nombre es Tatiana Murillo, reiteró que el motivo había sido su aspecto físico. “Ay, no, qué rabia. Una de tres: (fue) por bonita, por operada o por paisa, se los juro. Creo que la única tan operada solicitando la visa era yo, pero... Dios mío, ahí es cuando uno ve los tabúes y estigmas que tiene la gente porque, en serio, no le encuentro ninguna otra explicación”, insistió.

Su queja no tardó en viralizarse y acumula más de 330.000 visualizaciones en la cuenta de TikTok @notichismes. El video también supera ya los 800 comentarios, algunos aludieron a si coincidían o no con esas razones.

Este documento es indispensable para que los inmigrantes puedan entrar a los Estados Unidos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Debe ser que en la cédula se ve demasiado diferente a como es ahora, pensarían que es una persona diferente”, “A uno le niegan la visa por cualquier cosa, menos por eso”, “Comparto lo mismo, a mí me pasó”, “creo que fue por lo que dijo, no veo otra explicación”, “Entonces las reinas de belleza, ¿no tienen visa?, “Señora, a ellos no les interesa que usted tenga dos camionetas”, “A mi compañera se la dieron de una y (con su pareja e hijos) ya fueron a Orlando. Depende cómo le vaya en la entrevista”.

Principales razones para una visa negada

El portal Herladousa recoge las razones más comunes para un ‘no’ en el trámite de visado, mismos a tener en cuenta para quienes hacen el proceso por primera vez o buscan explicación a la determinación.

Hacer la solicitud con el formulario equivocado, es decir, si la petición no concuerda con el propósito del viaje.

Si el aspirante tiene antecedentes penales.

Cuando no se presentan suficientes documentos que respalden el trámite.