Residencia en Estados Unidos | Al borde del llanto, una latina reveló por qué arruinó su proceso: “quiero llorar”

Si para algunos conseguir la visa de Estados Unidos es toda una meta alcanzada, mucho más resulta en otras personas comenzar el proceso de residencia permanente. Ese país ofrece alternativas para ello, pero no todo el mundo puede aplicar, pues son ‘rigurosas’ las disposiciones a tener en cuenta y ‘pequeños’ límites que marcan la diferencia.

Esa nación intensificó en los últimos meses sus políticas migratorias con el fin de frenar el tránsito irregular. El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha llamado más de una vez a los extranjeros a evitar ser víctimas de engaño al tomar rutas ilegales y reitera que la frontera no está abierta.

En medio de las políticas para reducir las tasas de individuos sin papeles, el Gobierno mantiene el Título 8 (que reemplazó el Título 42) con el cual, según explica la Voz de América , se recrudecen los ingresos no avalados, pero también se abren posibilidades para entrar al país de forma legal.

¿Cómo se puede aplicar a la Green Card?

@naty.gioulakis contó que frecuentemente hacía seguimiento a su proceso en la página prácticamente ‘todos los días’. “Decía cuatro meses, tres meses, dos meses. Tenía la cita el 12 de octubre y me la cancelaron y no me la han reprogramado”, lamentó. Según ella, esto respondió al haberse mudado de California a Arizona.