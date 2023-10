Mujer reveló el grave error por el que le negaron dos veces la visa americana

Según ese documento, la visa le fue negada porque en estos momentos no podía demostrar la estabilidad en el país de origen pese a que ella no tenía necesidad de irse a vivir a Estados Unidos, según cuenta la mujer.

Finalmente el entrevistador le hace una última pregunta para saber si tenía o no familia en España, ella le explicó que no tenía familia directa pero vivía con su pareja.

“Cogieron mi pasaporte, tacharon el papelito y me dicen: Lo siento pero en esta ocasión no va a ser posible”, dijo la mujer indignada en el video, asegurando que le parecía injusto que la persona que tomó la decisión nunca miró los documentos que llevaba y podían probar que sí tenía una estabilidad en España.

“No me ha pedido que compruebe mi solvencia económica, no ha pedido que demuestre si trabajo o no en España, tampoco me ha pedido nada más, yo llevaba mi contrato de alquiler que llevaba en la mano”, aseguró Denia.