Visa de Estados Unidos: ¿quiénes son los colombianos que pueden solicitar sin costo el documento?

Cada año son cientos las solicitudes que reciben los funcionarios norteamericanos y cuya aprobación está sujeta a varios aspectos como la solvencia económica del aplicante, si hay o no antecedentes penales, así como garantía de que regresará al país de origen en el tiempo dado. Para los turistas este último es de seis meses.

Según el propósito del viaje hay diferentes categorías de visa y los límites de cada una no se pueden incumplir pues, en caso de que las autoridades lo detecten, podrían cancelar el documento y avalar la deportación. Por ejemplo, con un permiso de visitante no se pueden hacer actividades remuneradas o estudiar.

Visas sin costo para colombianos

También hay extranjeros que podrían beneficiarse al tramitar el visado, pues no tendrían que pagar las habituales tarifas. Aunque se trata de un grupo reducido, hay varias clasificaciones de exonerados en costos. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia , estos son los aplicantes:

2. Visa tipo C3: de esta hacen parte los funcionarios cuyo fin solo sea hacer tránsito en Estados Unidos. El portal Visa Help Us menciona que, en este como el anterior y siguiente tipo de excepción, los beneficiarios no pueden realizar otras actividades.