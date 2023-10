Lotería de visas en Estados Unidos: latina beneficiada aclara las dudas que más tienen los migrantes

Latina ganó lotería de visas

“Si mientes, te la van a negar”

“Tienes que seguir las instrucciones, no puedes mentir. Si mientes, te la van a negar, simplemente. ¿Puedo aplicar más de una vez? No. Automáticamente si aplicas más de una vez te eliminan tu participación. Lo que sí puedes hacer es que si estás casado, haces la postulación, incluyes a tu pareja y luego esta hace una aplicación y te incluye a ti”, explicó.

“Creo que si uno quiere puede (...). Cuando apliqué en 2016 fue la primera vez que entró en Ecuador; es más, fui la primera persona en ganármela, según lo que me dijeron. Nadie me ayudó, fue un proceso super difícil, pues la página web era muy confusa. Ahorita, en 2023, no pude ser más fácil (...). No puede estar ahí más digerido para ustedes”, agregó.