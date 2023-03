Mujer reveló el detalle por el que le negaron la visa americana

A través de las redes sociales, una mujer contó su experiencia en uno de los procesos de visado más solicitados a nivel mundial, el de Estados Unidos. Pues bien, esta usuaria de TikTok, que se identifica como Bere Hdez, y que, al parecer, es una ciudadana mexicana que buscaba llegar al país norteamericano por vías legales, no pudo obtener su permiso.

Según contó la mujer, presentó su solicitud en 2020 para poder ir al parque temático de Disney y llevar a sus hijos, así como visitar a una hermana que se encuentra en ese país; sin embargo, justo en ese momento sucedió la pandemia de la covid-19, por lo que además de haberse retrasado el trámite, también se le fue negada su visa.

Disney World en Orlando, Florida. - Foto: GC Images

“Y donde te toman las huellas y todo, resulta que me dicen: ‘Oye, todavía no hay visas para la primera vez. La tienes que volver a tramitar’”, indicó la mujer, afirmando que esta primera vez perdió todo el trámite, sus viajes hasta la embajada, así como los costos del proceso, para que al final se la negaran sin una argumentación que le confortara.

Pues bien, la mexicana informó en su video que no se rindió y volvió a invertir dinero para obtener su documento: “Tuve que hacer doble viaje, doble gasto, y por tres, porque era yo y mis dos niños”, expresó. Empero, esta vez tampoco logró obtenerla.

“Ni siquiera iba a pedir la visa para irme a trabajar. No nos vio. No nos preguntó nada: ‘No, tu visa está denegada. Por ahora no puedes acudir a Estados Unidos’”, dijo la mujer en su video, afirmando que no entendía por qué no le habían aprobado el documento, muy a pesar de insistir en que no tenía intenciones de quedarse trabajando en el país, puesto que es pensionada por incapacidad médica.

La visa a Estados Unidos es uno de los documentos más solicitados. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Te explico, como no trabajas por incapacidad, eso es un factor muy importante para ellos, tienes que tener trabajo, trabajar totalmente”, dijo uno de los usuarios dando su punto de vista de la experiencia de la mujer. “Difícil que te la den si nada te amarra a tu país, ejemplo, un trabajo”, afirmó otra persona.

“Es que el que no trabajes para ellos es un motivo importante para negártela, porque no hay “nada” que te haga quedarte en México”, fue otro de los comentarios.

Las fallas para el visado americano

Al tratarse de un trámite que se ha popularizado año tras año, los expertos han logrado identificar varías prácticas que inciden y, por ello, son necesarias darlas a conocer.

1. Ayuda de terceros

Muchas personas acuden a la ayuda de terceros, bajo la premisa de que el formulario es en inglés, pero lo cierto es que esta decisión puede ser de alta afectación para el solicitante extranjero. De hecho, hoy en día existen grupos que se hacen pasar por agencias con las que, posiblemente, se agilizan los procesos. No obstante, la Embajada de EE. UU. recuerda que el trámite debe ser personal.

Además, al momento de llenar el formulario DS-160, de la solicitud electrónica de visa de no inmigrante, la persona debe contar con el tiempo adecuado. Si no conoce el lenguaje, puede recurrir a tutoriales compartidos por la misma Embajada, antes de hablar con terceros que pueden resultar diligenciando información inoportuna.

2. No completar el trámite

Como cualquier otra solicitud, ya sea médica o de diferente índole, es necesario terminarla. Sin embargo, los oficiales encargados dicen que hay quienes no terminan por completo el proceso y este error puede llegar a ser irremediable.

La charla con el oficial encargado de migración en Estados Unidos es crucial para determinar el ingreso a ese país. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Completar el trámite no solo implica llenar el formulario, hacer el pago correspondiente para a asignación de la entrevista y esperar a que llegue el día, sino que al momento de entablar la conversación con el consular es necesario hablar con moderación y honestidad.

Asimismo, omitir información es una mala práctica, ya que en la entrevista interrogan aspectos de trabajo, el porqué se desea viajar, a dónde pretende llegar, entre otras cuestiones, con el fin de que no se trate de un viaje permanente y el ciudadano extranjero vuelva a su país de origen.

3. No ser conscientes

Pese a que hablar con la verdad es indispensable, esto no quiere decir que la visa sea aprobada. El aspirante debe ser consciente de cuál es su situación actual en términos laborales, adquisición de bienes, vinculación familiar, entre otras variables.