Estados Unidos

Esta es la visa ideal para los que desean estudiar en Estados Unidos: todos pueden aspirar

El éxito al estudiar en EE. UU. depende de elegir la visa correcta, cumplir trámites y planear con anticipación.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 11:37 a. m.
La visa para estudiantes es una de las más apetecidas.

Cada vez son más los inmigrantes que tiene el sueño de llegar a Estados Unidos, con el fin de obtener una mejor educación que los haga acreedores a la postre de mejores trabajos y mayores ingresos económicos.

Pero esta situación a veces se ve frustrada, debido a la inexperiencia de los aspirantes en algunos trámites vitales para ingresar al país norteamericano y poder cumplir sus metas y objetivos.

Para entrar a EE. UU. hay que tener en cuenta desde qué país se parte, puesto que a una gran cantidad de naciones se les exige visa, por lo que antes de iniciar cualquier otro trámite lo más recomendable es ya tener este documento de vital importancia.

El inicio de este tramite parte en realizar la solicitud a la embajada, pero, inclusive antes de eso, hay que tener claro qué tipo de visa se va a solicitar, puesto que existen diferentes clase:

Aunque existen más de 180 tipos de visa, Globofran brinda asesoría, principalmente, en la consecución de la B5 y la E2.
Hay que tener claro cuál es su visa adecuada, puesto que de equivocarse es muy probable que se le niegue. | Foto: iStock
  • No inmigrante, para visitas temporales como turismo, negocios o estudios (ej. B-1/B-2, F-1),.
  • Inmigrante, para quienes buscan mudarse de forma permanente (ej. visas familiares o EB-1/EB-2 para empleo)

En el caso de aquellas personas que desean estudiar en alguna de las instituciones de educación avanzada de Estados Unidos, deben solicitar una la categoría apropiada es la F-1 o M-1.

La mejor, depende del caso, si el motivo por el que el solicitante desea ingresar al país es por realizar estudios de pregrado o postgrado, debe aspirar a la clase F-1.

Mientras si su viaje es por cursos técnicos, de oficios o aprender el idioma debe adquirir la tipo M-1.

El proceso de solicitud de estas dos tipos de visas debe ir acompañado de la inscripción y aceptación a la institución educativa a la que asistirá el solicitante durante su estadía en el país.

Únicamente una vez el solicitante haya sido aprobado en la institución de educación podrá aspirar a solicitar cualquiera de los dos tipos de visa anteriormente mencionadas.

Finalmente, para completar el tramite de la solicitud de este documento de vital importancia se debe completar el Formulario I-20 y asistir a la entrevista con el agente de aduana.

Es importante aclarar que con ni con la visa M-1 y F-1 se puede trabajar dentro de Estados Unidos, solamente es valida para una permanecía en la cual el inmigrante realice actividades académicas.

