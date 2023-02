Colombiana intentó sacar la visa, pero se la negaron por este detalle: “No sé si reír o llorar”

El sueño de latinoamericanos por llegar a Estados Unidos, Europa u otros lugares en los que consideran pueden tener mayores oportunidades es cada vez mayor. Anualmente, cientos de personas se proyectan, empacan maletas y empieza una nueva vida; sin embargo, en algunos casos son varios los tropiezos a enfrentar antes de que el país de destino abra sus puertas.

El trámite migratorio y su rigurosidad es un tema de no menor relevancia para aquellos que se plantean como meta migrar. Tanto los documentos a necesitar como la preparación para una entrevista, en el caso explícito de Estados Unidos y Canadá son aspectos a tener en cuenta para que la respuesta a una solicitud no corra el riesgo de ser negada.

En TikTok una joven colombiana (que en la red aparece como Daniela Gaitán) compartió su caso cuando estaba aspirando al permiso norteamericano y las razones por las que, a su juicio, le fue denegado. En un video explicativo relató la que consideró como una ‘mala experiencia’ y tras la que aseguró que, al menos por lo pronto, no volvería a intentarlo.

¿Por qué su trámite resultó fallido?

“Me negaron la visa americana”, comenzó diciendo la mujer al explicar que hace aproximadamente seis meses contempló la posibilidad de empezar los trámites por si en algún momento necesitaba regresar a su país en una emergencia. Esto a razón de que, según ella, la “mejor ruta” de regreso era a través de Estados Unidos; no obstante sus planes no salieron como esperaba.

Gaitán reconoció que le había pagado a alguien para que le ayudara a pedir la cita, pero ahora dice que esa ‘mediación’ no es ninguna garantía para que las autoridades migratorias otorguen el permiso de viaje. Ella vive en este momento en Australia con su pareja y el día de la entrevista tuvo que dirigirse hasta Sídney, pero llegó a la oficina que no era.

Al haber salido de su casa con antelación alcanzó a estar a tiempo en el consulado y, según relató, estaba segura de que sería interrogada en inglés y aquello que diría lo había preparado en ese idioma. “Llevaba ya como una semana practicando mis respuestas en inglés”. Su ‘sorpresa’ se la llevó cuando el encargado de ese filtro pasó, de un momento a otro, del inglés al español.

Para algunos internautas, las autoridades norteamericanas pudieron haber rechazado su solicitud por el hecho de tener un antecedente de migración (inicialmente a Australia). Esto pudo interpretarse como si tuviera intenciones de radicarse en Estados Unidos.

“Me dice ‘¿cuál es el motivo de su visita?’ Como yo iba con el chip en inglés yo quedé en shock de dos segundos, a lo que yo contesté como ‘turismo’, y yo creo que ese shock de dos segundos (fue la razón para que fuera) ya negada”, afirmó Gaitán. Posterior a su impresión inicial le hicieron unas dos preguntas adicionales relacionadas con su trabajo y el tiempo que tenía con su pareja.

La respuesta del consulado

La respuesta del consulado fue que, en este momento, ninguno de los dos se correspondía con un ‘perfil apto’ para visa. De acuerdo con ella, la actitud del funcionario llevó a que se sintiera como si “estuviera declarando por algún delito y no haciendo un trámite del que estaba sujeta a recibir un ‘sí’ o ‘no’ al término de los interrogantes.

“La verdad no me quedaron nada de ganas de volver a hacer ese trámite. Gasté mucho dinero, al final creo que no lo necesitaba y ahora sí tengo en mi historial una negación de visa; eso es casi peor que cualquier delito para mí (...). Puede que mi reacción haya sido la razón, pero también me da un poco de enojo que no revisaran, en ese instante, documentos como extractos bancarios y certificación laboral”.

La colombiana confesó que en Australia tenía una visa desde hacía dos años y que realmente no tenía motivos para viajar hacia Estados Unidos (ni por turismo). Para ella, el país oceánico siempre ha sido el primero que ha contemplado y, como segunda alternativa, Canadá.

Profesiones para visa de trabajo en Australia

Australia se suma a otra de las naciones que también ha llamado la atención de aquellos que buscan nuevos destinos con mejores oportunidades laborales y educativas, por ejemplo. Para el trámite de visado también es esencial tener claros cuáles son los requisitos para viajar que pueden variar, según los intereses del aspirante.

La nación oceánica permite acceder a un permiso regional, denominado visa de Trabajo Calificado Regional (Provisional) - Subclase 491. Con este es posible trabajar, en determinadas profesiones y está orientado a quienes busquen laborar, vivir o estudiar en un zona regional específica como las siguientes:

Gerentes de alojamiento y hospitalidad.

Arquitectos.

Profesores de arte.

Contadores (general).

Acupunturistas.

Especialistas en publicidad.

Ingenieros aeronáuticos.

Consultores agrícolas y otras áreas afines.

Pilotos.

Plomeros.

Mecánicos de aire acondicionado y refrigeración.

Oficiales de ambulancia.

Técnicos de anestesia - anestesista.

Programadores y analistas.

Asistentes de animales y entrenadores

El listado completo lo puede encontrar en este link: https://www.migration.sa.gov.au/occupation-lists/south-australia-skilled-occupation-list

Otros de los requisitos para aplicar incluyen ser menor de 45 años, tener una evaluación de habilidades válida (en esta se revisan las capacidades del aspirante con el tipo de labor a realizar). Esta es emitida por autoridades ya validadas que pueden variar los tiempos y tarifas.

También se pide que las actividades no solo estén entre las dispuestas por el Gobierno sino que se tenga un manejo de inglés “competente”. Es importante tener en cuenta que se pedirá una validación del idioma otorgada por un centro de fiabilidad.

También se debe hacer parte de algunas nominaciones: “Si es un migrante altamente calificado, que puede contribuir con su talento demostrado y/o apoyar la innovación en Australia Meridional, puede registrar su interés en la nominación estatal a través de esta vía. Los candidatos pueden incluir inmigrantes calificados que viven en el sur de Australia”, otras zonas “y en el extranjero”, detalla el Gobierno.