Visa americana: mujer la recibió y reveló las preguntas que le hicieron

Conseguir el permiso para viajar a Estados Unidos, bien sea por motivos de negocios, turismo o educación, es el anhelo de cientos de personas que cada año apuestan por recibir el ‘aprobado’ como respuesta. Sin embargo, no siempre el veredicto desde la embajada es un ‘sí’, pues el propio Gobierno recalca en que con sus filtros busca garantizar la seguridad del país.

En redes sociales, y a partir del alcance que las distingue, la joven Leidy Arroyo decidió compartir cómo fue su experiencia tramitando la visa y dio detalles sobre las preguntas que le hicieron. Su relato se viralizó y a días de haberse compartido ya acumula más de 13.000 visualizaciones en la primera parte y en un segundo clip supera las 35.000.

Exactamente el 26 de enero publicó en su cuenta de TikTok que había estado esperando más de dos años para el día de la cita (uno de los primeros tropiezos para muchos, dados los tiempos de espera). El momento había llegado para la mexicana y, enseguida, despertó la curiosidad de algunos que tienen en mente comenzar el proceso o que ya empezaron a adelantarlo.

Arroyo, de 27 años, sacó la cita con su mamá y pasado el lapso desde que hizo los primeros pasos ya estaba lista para dirigirse a Monterrey. Ella contó que, en lo percibido, no se permitía el ingreso de celulares y carteras, razón por la que recomendó solo llevar los documentos y el pasaporte. Antes de la entrevista confirmó algunos controles de seguridad.

¿Cómo fue el proceso?

“Primero te pasan a una ventanilla donde te toman tus huellos. Luego te ponen en una fila, ya para preguntarte directamente. Nosotras pasamos juntas (con su mamá) porque era una visa para las dos (...). Queremos ir allá a visitar a unos familiares”.

Según Arroyo, a su madre le preguntaron a qué se dedicaba, cuál era la razón por la que quería viajar a Estados Unidos. El mismo interrogante se lo hicieron a la joven que se desempeña como docente de historia y está a punto de avanzar en un posgrado “argumentando que vivo con ella, estoy con ella y demás”, relató en un segundo clip.

“Creo que tienen muy checado lo que tú haces, no a ciencia cierta todo; pero sí algo de lo que tú tienes como la cédula e ingresos”, agregó. Otro de los cuestionamientos refirió al tiempo que llevaba ejerciendo a lo que no negó que solamente tenía un año en funciones. “Se queda como revisando información, viendo todo, tardó” entre 10 y 20 segundos “por mucho y me dice ‘visa aprobada’”.

Para la joven fue “muy sencilla” esa parte del proceso y confesó que habían ido al lugar “muy tranquilas”, y preparadas por si la respuesta era negativa, aunque ella confiaba que al menos su mamá sí la recibiría. “Yo dudaba de mí porque soy una persona joven, pero yo creo que mientras tú digas la verdad” no habría problema.

¿Por qué pueden negar la visa?

Canadá es otro de los destinos que requieren visa para poder ingresar y a los que más números de personas también intentan llegar por razones laborales y educativas, principalmente. No obstante, algunos errores en el proceso pueden llevar a que la solicitud sea negada.

Una de las fallas más comunes es llenar de forma errada el formulario con la información inicial requerida para solicitar la visa. Detalles que pueden parecer elementales como datos personales, de trabajo y familiares pueden derivar en una negativa inmediata a la petición.

Otra causa de negación es olvidar presentar una carta en la que consten las razones del viaje. Este documento siempre debe presentarse en los idiomas locales, en el caso en cuestión, será en inglés o francés.